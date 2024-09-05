"Я вдячний": 55-річний Г'ю Джекман похвалився неймовірно м'язистою фігурою (фото)

Актор набрав масу для фільму Marvel "Дедпул і Росомаха", який вийшов у липні. Він намагається тримати себе у формі і продовжує займатися спортом.

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Знаменитий австралійський актор Г'ю Джекман у середу, 4 вересня, продемонстрував шанувальникам в Instagram своє неймовірно мускулисте тіло.

55-річна зірка опублікував селфі, позуючи перед дзеркалом без сорочки. Г'ю показав рельєфну статуру, якої він домігся для зйомок у новому фільмі "Дедпул і Росомаха". "Я вдячний", — лаконічно підписав пост актор. На фотографії Джекман напружив м'язи, щоб продемонструвати результат своїх напружених тренувань у спортзалі.

Його шанувальники в коментарях оцінили спортивний вигляд актора, а колишня гірськолижниця Ліндсі Вонн написала: "Усі ці дні в спортзалі окупилися!".

Раніше цього року Джекман зізнався, що повернув собі форму супергероя для фільму Marvel "Дедпул і Росомаха": "Коли я повернувся до цього, це було дійсно весело і я був схвильований. Моє тіло трохи боліло на початку, але я був схвильований тим, що воно все ще реагувало. І я зрозумів, наскільки це корисно для вашого мозку. Але найскладніше... їжа", — поділився Джекман, додавши, що у нього завжди були проблеми з набором маси, щоб стати Росомахою.

"Мені доводиться багато їсти. Для мене, для мого типу статури, я від природи худий. Найскладніше — це підібрати розмір. Це те, від чого у мене голова йшла обертом", — додав Г'ю.

Колега по фільму Роб Делані перед виходом фільму сказав: "Г'ю Джекман зазвичай падав на підлогу і відтискався. Я бачив, як він робив 800 відтискань за один день, і робив це повільно і в ідеальній техніці. Тож, якби на вас буквально впав автобус, а він був там, вам би не довелося турбуватися. Він би швидко відтягнув його від вас і з вами було б усе гаразд".

Нагадаємо, в липні Фокус писав про те, що Раян Рейнольдс переміг Г'ю Джекмана в математичному конкурсі.