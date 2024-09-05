"Я благодарен": 55-летний Хью Джекман похвастался невероятно мускулистой фигурой (фото)

Актер набрал массу для фильма Marvel "Дэдпул и Росомаха", который вышел в июле. Он старается держать себя в форме и продолжает заниматься спортом.

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Знаменитый австралийский актер Хью Джекман в среду,4 сентября, продемонстрировал поклонникам в Instagram свое невероятно мускулистое тело.

55-летняя звезда опубликовал селфи, позируя перед зеркалом без рубашки. Хью показал рельефное телосложение, которого он добился для съемок в новом фильме "Дэдпул и Росомаха". "Я благодарен", — лаконично подписал пост актер. На фотографии Джекман напряг мышцы, чтобы продемонстрировать результат своих напряженных тренировок в спортзале.

Его поклонники в комментариях оценили спортивный вид актера, а бывшая горнолыжница Линдси Вонн написала: "Все эти дни в спортзале окупились!".

Ранее в этом году Джекман признался, что вернул себе форму супергероя для фильма Marvel "Дэдпул и Росомаха": "Когда я вернулся к этому, это было действительно весело, и я был взволнован. Мое тело немного болело в начале, но я был взволнован тем, что оно все еще реагировало. И я понял, насколько это полезно для вашего мозга. Но самое сложное… еда", — поделился Джекман, добавив, что у него всегда были проблемы с набором массы, чтобы стать Росомахой.

"Мне приходится много есть. Для меня, для моего типа телосложения, я от природы худой. Самое сложное — это подобрать размер. Это то, от чего у меня голова шла кругом— добавил Хью.

Коллега по фильму Роб Делани перед выходом фильма сказал: "Хью Джекман обычно падал на пол и отжимался. Я видел, как он делал 800 отжиманий за один день, и делал это медленно и в идеальной технике.Так что, если бы на вас буквально упал автобус, а он был там, вам бы не пришлось беспокоиться. Он бы быстро оттащил его от вас, и вы были бы в порядке".

Напомним, в июле Фокус писал о том, что Райан Рейнольдс победил Хью Джекмана в математическом конкурсе.