За считанные секунды: Райан Рейнольдс победил Хью Джекмана в математическом конкурсе (видео)

По словам Райана Рейнольдса, его друг Хью Джекман очень хорошо умеет считать деньги. Сам он не слишком силен в математике, но задачку смог решить молниеносно.

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Канадский актер Райан Рейнольдс 25 июля вызвал у своего австралийского коллеги Хью Джекмана настоящий шок, победив его в математической конкурсе, сообщает Daily Mail.

47-летний Райан в прямом эфире Capital FM признался, что не чувствовал себя уверенным в выполнении этого задания, поскольку он сдавал математику за 10-й класс, когда учился в 12-м классе средней школы. Однако Рейнольдс удивил 55-летнего Джекмана, решив головоломку без каких-либо затруднений за считанные секунды. Во время конкурса "Mind" ведущая Кеми Роджерс задала двум звездам "Дэдпулу" и "Росомахе", Райану и Хью, загадку, чтобы проверить их смекалку и знания математики.

Она спросил: "Как у вас обоих с математикой?". Райан ответил: "Я бы не назвал себя или Хью "прекрасно внимательными", я не вижу себя сильным в этой области. Думаю, Хью очень хорош в математике. Когда дело касается денег, этот парень умеет складывать. Это, кстати, для меня больное место, я был в 12-м классе, а математика была в 10-м классе. Унизительно. Но я им всем показал".

Задача гласила: "В двухэтажном автобусе находилось несколько человек. На первой остановке из автобуса вышло 12 человек. И на первой остановке в автобус заходит 10 человек. Теперь в автобусе 67 человек. Сколько человек было в автобусе изначально?". Через несколько мгновений Райан ответил: "69!", к большому удивлению всех в студии. Он с восторгом воскликнул: "Что случилось… я правильно понял? Прямо в лицо, Джекман! Ты никогда этого не забудешь".

Напомним, 26 июля Фокус писал о том, что Райан Рейнольдс высмеял развод Хью Джекмана. Райан женат на Блейк Лайвли более 12 лет, а Хью недавно развелся.