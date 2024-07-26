Райан Рейнольдс высмеял развод Хью Джекмана (видео)

Райан Рейнольдс и Хью Джекман активно рекламируют свой совместный фильм "Дэдпул и Росомаха". Райан женат на Блейк Лайвли более 12 лет, а Хью недавно развелся.

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Канадский актер Райан Рейнольдс высмеял развод Хью Джекмана с его экс-супругой Деборрой-Ли Фернесс, с которой тот прожил 27 лет, во время шоу Jimmy Kimmel Live!, пишет Daily Mail.

Рейнольдс намекнул на семейное положение своего коллеги по фильму "Дэдпул и Росомаха" после того, как фанатка спросила, есть ли у них подруги, поскольку актеры "выглядят такими одинокими".

Поблагодарив ее за вопрос, Райан Рейнольдс ответил, что он женат на Блейк Лайвли, а затем указал на Хью и забурчал, что заставило Джекмана улыбнуться и покачать головой, намекая на то, что он теперь холост.

"У нас есть мы", — отметил Хью.

Райан Рейнольдс и Хью Джекман

О разводе Джекмана и Деборры-Ли Фернесс стало известно в 2023 году.

Звездная пара связала себя узами брака в 1996 году после того, как познакомилась на съемках фильма "Коррелли" 1995 года. В 2000 году супруги усыновили сына Оскара, а в 2005 — девочку Аву.

"Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой", — отмечали Джекман и Фернесс.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс Фото: Getty Images

Напомним, в чем секрет крепкого брака Райана Рейнольдса.

Также Фокус писал о романтическом кадре Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса со съемок "Дэдпул и Росомаха".