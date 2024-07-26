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Раян Рейнольдс висміяв розлучення Гʼю Джекмана (відео)

Раян Рейнольдс та Гʼю Джекман, розлучення гʼю джекмана та деборри лі фернесс, дедпул та росомаха, блейк лайвлі
Фото: Скріншот | Раян Рейнольдс та Гʼю Джекман

Раян Рейнольдс та Гʼю Джекман активно рекламують свій спільний фільм "Дедпул та Росомаха". Раян одружений з Блейк Лайвлі понад 12 років, а Гʼю нещодавно розлучився.

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Канадський актор Раян Рейнольдс висміяв розлучення Г’ю Джекмана з його ексдружиною Деборрою-Лі Фернесс, з якою той прожив 27 років, під час шоу Jimmy Kimmel Live!, пише Daily Mail.

Рейнольдс натякнувся на сімейний стан свого колеги по фільму "Дедпул і Росомаха" після того, як фанатка запитала, чи є в них подруги, оскільки актори "виглядають такими самотніми".

Подякувавши їй за запитання, Раян Рейнольдс відповів, що він одружений з Блейк Лайвлі, а потім вказав на Г’ю та забурчав, що змусило Джекмана усміхнутися та похитати головою, натякаючи на те, що він тепер неодружений.

"Ми маємо один одного", — зазначив Гʼю.

Раян Рейнольдс та Гʼю Джекман

Про розлучення Джекмана та Деборри-Лі Фернесс стало відомо у 2023 році.

Зіркова пара пов'язала себе узами шлюбу 1996 року після того, як познайомилася на зйомках фільму "Корреллі" 1995 року. У 2000 році подружжя всиновило сина Оскара, а у 2005 — дівчинку Аву.

"Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми приступаємо до цього наступного розділу з вдячністю, любов'ю і добротою", — зазначали Джекман та Фернесс.

Гʼю Джекман та Деборра-Лі Фернесс Fullscreen
Гʼю Джекман та Деборра-Лі Фернесс
Фото: Getty Images

Нагадаємо, у чому секрет міцного шлюбу Раяна Рейнольдса.

Також Фокус писав про романтичний кадр Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса зі зйомок "Дедпул та Росомаха".