Раян Рейнольдс висміяв розлучення Гʼю Джекмана (відео)
Раян Рейнольдс та Гʼю Джекман активно рекламують свій спільний фільм "Дедпул та Росомаха". Раян одружений з Блейк Лайвлі понад 12 років, а Гʼю нещодавно розлучився.
Канадський актор Раян Рейнольдс висміяв розлучення Г’ю Джекмана з його ексдружиною Деборрою-Лі Фернесс, з якою той прожив 27 років, під час шоу Jimmy Kimmel Live!, пише Daily Mail.
Рейнольдс натякнувся на сімейний стан свого колеги по фільму "Дедпул і Росомаха" після того, як фанатка запитала, чи є в них подруги, оскільки актори "виглядають такими самотніми".
Подякувавши їй за запитання, Раян Рейнольдс відповів, що він одружений з Блейк Лайвлі, а потім вказав на Г’ю та забурчав, що змусило Джекмана усміхнутися та похитати головою, натякаючи на те, що він тепер неодружений.
"Ми маємо один одного", — зазначив Гʼю.
Про розлучення Джекмана та Деборри-Лі Фернесс стало відомо у 2023 році.
Зіркова пара пов'язала себе узами шлюбу 1996 року після того, як познайомилася на зйомках фільму "Корреллі" 1995 року. У 2000 році подружжя всиновило сина Оскара, а у 2005 — дівчинку Аву.
"Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми приступаємо до цього наступного розділу з вдячністю, любов'ю і добротою", — зазначали Джекман та Фернесс.
Нагадаємо, у чому секрет міцного шлюбу Раяна Рейнольдса.
Також Фокус писав про романтичний кадр Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса зі зйомок "Дедпул та Росомаха".