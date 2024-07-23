Блейк Лайвлі показала романтичний кадр із чоловіком зі зйомок "Дедпул і Росомаха" (фото)

Акторка похвалила свого коханого Раяна Рейнольдса. Вони виховують чотирьох доньок та часто демонструють свої почуття одне до одного.

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Американська акторка Блейк Лайвлі показала романтичний знімок з Раяном Рейнольдсом зі зйомок нового фільму чоловіка "Дедпул і Росомаха". Фото зірка екрану опублікувала в Instagram.

Блейк цілувала свого загримованого коханого на знімальному майданчику, зазначивши, що вони разом, поки "смерть або Вейд Вілсон не розлучать їх". Вейд Вілсон — це імʼя Дедпула, якого вже кілька разів грає Рейнольдс. Зокрема мама чотирьох дітей наголосила, що головне те, що всередині.

"Я ніколи не пишалася ще більше. Хоча я народила чотири рази", — пожартувала Лайвлі.

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі Фото: Blake Lively/instagram

Блейк та Раян одружилися у 2012 році після розлучення "Дедпула" зі Скарлетт Йоганссон. Зірки познайомилися на зйомках фільму "Зелений ліхтар".

Подружжя є батьками чотирьох доньок: Джеймс, 9 років, Інез, 7 років, Бетті, 4 роки, і однорічної дитини, чиє ім’я вони досі не розкрили. Ходили чутки, що дівчинку звати Робін.

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі

"Ми не сприймаємо одне одного надто серйозно, ми також друзі. Закохуватися — це чудово, але чи подобаєтеся ви своїй другій половинці, а вона вам? Це питання, яке ви повинні поставити собі. Ми завжди подобалися одне одному. Ми ростемо разом. Ми вчимося одне в одного", — говорив раніше Раян для Entertainment Tonight.

"Дедпул і Росомаха", у якому головні ролі зіграли Рейнольдс та Гʼю Джекман, виходить на широкі екрани 25 липня 2024.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс публічно пожартував про дружину.

Також Фокус писав про секрет міцної дружби Раяна Рейнольдса та Гʼю Джекмана.