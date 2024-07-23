Блейк Лайвли показала романтический кадр с мужем со съемок "Дэдпул и Росомаха" (фото)

Актриса похвалила своего возлюбленного Райана Рейнольдса. Они воспитывают четырех дочерей и часто демонстрируют чувства друг к другу.

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Американская актриса Блейк Лайвли показала романтический снимок с Райаном Рейнольдсом со съемок нового фильма мужа "Дэдпул и Росомаха". Фото звезда экрана опубликовала в Instagram.

Блейк целовала своего загримированного возлюбленного на съемочной площадке, отметив, что они вместе, пока "смерть или Уэйд Уилсон не разлучат их". Уэйд Уилсон — это имя Дэдпула, которого уже несколько раз играет Рейнольдс. В частности, мама четверых детей подчеркнула, что главное то, что внутри.

"Я никогда не гордилась еще больше. Хотя я родила четыре раза", — пошутила Лайвли.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли Фото: Blake Lively/instagram

Блейк и Райан поженились в 2012 году после развода "Дэдпула" со Скарлетт Йоханссон. Звезды познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь".

Супруги являются родителями четырех дочерей: Джеймс, 9 лет, Инез, 7 лет, Бетти, 4 года, и годовалого ребенка, чье имя они до сих пор не раскрыли. Ходили слухи, что девочку зовут Робин.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

"Мы не воспринимаем друг друга слишком серьезно, мы также друзья. Влюбляться — это прекрасно, но нравитесь ли вы своей второй половинке, а она вам? Это вопрос, который вы должны задать себе. Мы всегда нравились друг другу. Мы растем вместе. Мы учимся друг у друга", — говорил ранее Райан для Entertainment Tonight.

"Дэдпул и Росомаха", в котором главные роли сыграли Рейнольдс и Хью Джекман, выходит на широкие экраны 25 июля 2024 года.

Напомним, Райан Рейнольдс публично пошутил о жене.

Также Фокус писал о секрете крепкой дружбы Райана Рейнольдса и Хью Джекмана.