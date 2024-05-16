Райан Рейнольдс в очередной раз пошутил о Блейк Лайвли

Звездная пара жената более 10 лет и воспитывает четверых детей. Они довольно часто шутят друг о друге.

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47-летний канадский актер Райан Рейнольдс пошутил об их с Блейк Лайвли, 36, семейной жизни. Об этом пишет Page Six.

Многодетный отец ушел домой к жене сразу после посещения премьеры комедии "Воображаемые друзья".

"[Она] не сутулится, это точно", — ответил Райан на вопрос журналистов, почему он спешит к возлюбленной.

Пара, которая часто высмеивает друг друга в социальных сетях, жената с 2012 года и воспитывает четверых детей: дочерей Джеймс, 9, Инес, 7, и Бетти, 4, а также годовалого ребенка, имя и пол которого они до сих пор не раскрывают публике. Ходили слухи, что это также девочка.

В частности, Райан Рейнольдс, который ранее признался, что ему иногда трудно поддерживать психическое здоровье, рассказал, что пребывание с семьей помогает ему.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли с детьми Фото: Getty Images

"Моя миссия в жизни — вернуться домой, чтобы быть со своими детьми", — отмечал отец четырех наследниц.

Рейнольдс и звезда сериала "Сплетница" познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь". До этого канадский актер состоял в браке со Скарлетт Йоханссон, однако общих детей у пары не было.

Райан Рейнольдс поздравлял жену с днем рождения

По словам Блейк, они с Райаном выработали для себя основное правило. Пара, несмотря на плотные графики съемок, никогда не работает одновременно, что и делает их брак настолько крепким. Они стараются уделять приоритетное внимание друг другу.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли Фото: Getty Images

Напомним, Блейк Лайвли показала их с мужем спальню.

Также Фокус писал о главном секрете счастливого брака Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса.