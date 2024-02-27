Блейк Лайвли назвала главный секрет своего счастливого брака

Блейк Лайвли замужем за Райаном Рейнольдсом уже больше 12 лет. У пары четверо детей, но до сих пор они выглядят так, будто у них все еще конфетно-букетный период.

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36-летняя американская актриса Блейк Лайвли счастлива в браке с коллегой по цеху, 47-летним Райаном Рейнольдсом. Она замужем более 12 лет, но каждый раз, появляясь с мужем на мероприятиях, буквально светится от счастья. Своим секретом семейного счастья мать четверых детей поделилась в подкасте Эмбер Тэмблин "Listening in the Dark".

По словам актрисы, они с мужем выработали для себя основное правило. Пара, несмотря на плотные графики съемок, никогда не работает одновременно, что и делает их брак столь крепким. Это нужно, чтобы всегда иметь возможность уделять приоритетное внимание личной жизни.

Блейк отмечает, что временами придерживаться этого иногда бывает сложно, особенно поначалу, когда оба постоянно снимались.

"Я привыкла много работать, идти и идти, идти и идти и не останавливаться. Особенно "Сплетница" была шестью годами моей жизни, и иногда мы снимали три серии одновременно", — добавила она.

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Брайан говорил об этом же моменте еще в 2019 году.

"Мы с Блейк не снимаемся в кино одновременно. Если бы она снималась в Таиланде, а я снимался в Ванкувере, мы бы просто никогда не увидели друг друга. Мы действуем как единое целое, и это очень хорошо для нас. Дети остаются с нами, и семья остается вместе, и именно там находится дом. Так что, если мы в Испании, Юте или Нью-Йорке, пока мы вместе, мы дома", – делился актер.

В шутку пара называет дом "зоопарком", имея в виду, что там всегда шумно из-за четырех детей. Родители стараются уделять им максимум времени.

"Я искренне говорю, что очень интересуюсь их жизнью и тем, как идут дела. Я думаю, что мы, родители, гораздо лучше подготовлены к тому, чтобы справиться с трудностями детства через наших детей, чем когда я был ребенком. Теперь все совершенно по-другому. Люди гораздо лучше осознают себя. И это то, на что мы больше всего вешаем шляпу, — это самосознание наших детей. Не будьте счастливы, не будьте никем, просто осознавайте себя и приветствуйте все", – признавался Райан.

Ранее Фокус писал, что Блейк Лайвли показала их с Райаном Рейнольдсом спальню.