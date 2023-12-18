Блейк Лайвли примерила платье в главном цвете 2023 года (фото)

Звезда экрана обратилась к Barbiecore почти через полгода после пика тренда.

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36-летняя американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала платье в главном оттенке 2023 года. Снимками звезда сериала "Сплетница" поделилась в своем Instagram с более чем 43 млн подписчиков.

Знаменитость примерила ярко-розовое мини-платье, которое сочетала с перчатками в тон и лаконичной сумочкой. На ногах актрисы были такие же яркие туфли на каблуках. На нескольких кадрах она накинула пальто. Длинные светлые волосы Лайвли традиционно уложила волнами.

"Громкая роскошь", — лаконично подписала кадры жена Райана Рейнольдса, 47.

Блейк Лайвли

"Замечено: Серена ван дер Вудсен", — пишут в комментариях подписчики актрисы, намекая на ее одну из самых известных ролей в сериале "Сплетница".

Розовый стал главным цветом года после выхода на широкие экраны фильма Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Картина о самой известной кукле в мире сначала активно рекламировалась, а затем собрала в прокате более миллиарда долларов. Мода на розовый цвет даже получила название — Barbiecore.

Марго Робби в роли Барби Фото: Warner Bros. Pictures

Напомним, Блейк Лайвли вышла в свет в стильном осеннем образе.

Также Фокус писал о свидании Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса.