Блейк Лайвлі приміряла сукню в головному кольорі 2023 року (фото)

Зірка екрану звернулася до Barbiecore майже через пів року після піку тренду.

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36-річна американська акторка Блейк Лайвлі продемонструвала сукню в головному відтінку 2023 року. Знімками зірка серіалу "Пліткарка" поділилася у своєму Instagram з понад 43 млн підписників.

Знаменитість приміряла яскраво-рожеву мінісукню, яку поєднала з рукавичками в тон та лаконічною сумочкою. На ногах акторки були такі ж яскраві туфлі на підборах. На кількох кадрах вона накинула пальто. Довге світле волосся Лайвлі традиційно уклала хвилями.

"Гучна розкіш", — лаконічно підписала кадри дружина Раяна Рейнольдса, 47.

Блейк Лайвлі

"Помічено: Серена ван дер Вудсен", — пишуть у коментарях підписники акторки, натякаючи на її одну з найвідоміших ролей у серіалі "Пліткарка".

Рожевий став головним кольором року після виходу на широкі екрани фільму Ґрети Ґервіг "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Картина про найвідомішу ляльку у світі спочатку активно рекламувалася, а згодом зібрала в прокаті понад мільярд доларів. Мода на рожевий колір навіть отримала назву — Barbiecore.

Марго Роббі в ролі Барбі Фото: Warner Bros. Pictures

Нагадаємо, Блейк Лайвлі вийшла у світ у стильному осінньому образі.

Також Фокус писав про побачення Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса.