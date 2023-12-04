Блейк Лайвли рассказала о дружбе с Тейлор Свифт и Бейонсе (фото)

Звезда экрана призналась, что в детстве ее настраивали против других женщин.

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Американская актриса Блейк Лайвли рассказала о дружбе с певицами Тейлор Свифт и Бейонсе. Кадрами со звездными подругами жена Райана Рейнольдса делится в своем Instagram.

Одна из главных героинь сериала "Сплетница" посетила накануне лондонскую премьеру концертного фильма "Renaissance: A Film by Beyoncé".

"Когда я взрослела, женщин часто пытались настроить друг против друга. Мне понадобилось повзрослеть, чтобы понять, что мотивировать и вдохновлять друг друга — это норма, а не исключение. Большинство моих друзей — это женщины, которых раньше мне преподнесли бы как угрозу или соперницу. Наша задача — показать современному поколению силу в объединении, а не в разделении. Все это, чтобы сказать: Бейонсе, Тейлор, ни одна из вас не должна чувствовать угрозу от моей поп-славы. Каждой хватит места", — пошутила мама четверых детей.

Блейк Лайвли в Лондоне

В Лондоне Блейк Лайвли появилась в черном мини-платье Chanel и туфлях Christian Louboutin. К образу она добавила полупрозрачные черные перчатки и массивные серьги.

Напомним, Блейк Лайвли появилась в стильном осеннем образе.

Также Фокус писал об особом значении имени дочери Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса.