Тейлор Свіфт розкрила імʼя найменшої доньки Блейк Лайвлі
Четверта дитина Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса зʼявилася на світ на початку 2023 року. Дівчинку, судячи з усього, назвали чоловічим іменем.
Американська співачка Тейлор Свіфт розкрила імʼя четвертої дитини Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса. Про це пише Yahoo.
Зірка сцени та акторка культового серіалу "Пліткарка" дуже близькі подруги, і народження кожної дитини Блейк Тейлор зворушливо згадувала у своїх композиціях. Через це прихильники з нетерпінням чекали на новий альбом співачки, аби знайти натяки.
Судячи з усього, четверту доньку Раяна Рейнольдса звуть Робін, адже в Тейлор Свіфт є однойменна пісня. Чоловіче імʼя для дівчинки не є чимось новим для зіркового подружжя, адже їхню старшу спадкоємицю звуть Джеймс.
Зірка "Пліткарки" та Тейлор Свіфт давно дружать та публічно підтримуть одна одну.
Ймовірно, Робін народилася на початку 2023 року. Перед цим Раян та Блейк тричі ставали батьками. У зіркового подружжя підростають доньки Джеймс, Інес та Бетті. А познайомилися актори на зйомках картини "Зелений ліхтар", одружившись у 2012 році.
За словами Блейк, вони з коханим виробили для себе основне правило. Пара, попри щільні графіки зйомок, ніколи не працює одночасно, що і робить їхній шлюб настільки міцним. Вони намагаються приділяти пріоритетну увагу одне одному.
Нагадаємо, Блейк Лайвлі показала стильний спортивний костюм.
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