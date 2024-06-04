Тейлор Свіфт розкрила імʼя найменшої доньки Блейк Лайвлі

Четверта дитина Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса зʼявилася на світ на початку 2023 року. Дівчинку, судячи з усього, назвали чоловічим іменем.

Американська співачка Тейлор Свіфт розкрила імʼя четвертої дитини Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса. Про це пише Yahoo.

Зірка сцени та акторка культового серіалу "Пліткарка" дуже близькі подруги, і народження кожної дитини Блейк Тейлор зворушливо згадувала у своїх композиціях. Через це прихильники з нетерпінням чекали на новий альбом співачки, аби знайти натяки.

Судячи з усього, четверту доньку Раяна Рейнольдса звуть Робін, адже в Тейлор Свіфт є однойменна пісня. Чоловіче імʼя для дівчинки не є чимось новим для зіркового подружжя, адже їхню старшу спадкоємицю звуть Джеймс.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс з дітьми Фото: Getty Images

Зірка "Пліткарки" та Тейлор Свіфт давно дружать та публічно підтримуть одна одну.

Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

Ймовірно, Робін народилася на початку 2023 року. Перед цим Раян та Блейк тричі ставали батьками. У зіркового подружжя підростають доньки Джеймс, Інес та Бетті. А познайомилися актори на зйомках картини "Зелений ліхтар", одружившись у 2012 році.

За словами Блейк, вони з коханим виробили для себе основне правило. Пара, попри щільні графіки зйомок, ніколи не працює одночасно, що і робить їхній шлюб настільки міцним. Вони намагаються приділяти пріоритетну увагу одне одному.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі показала стильний спортивний костюм.

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