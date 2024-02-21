Блейк Лайвлі продемонструвала стильний спортивний костюм (фото)

Дружина Раяна Рейнольдса обрала прикраси на сотні тисяч доларів. Вона відвідала популярну спортивну подію, залишивши чотирьох дітей удома.

Related video

36-річна американська акторка Блейк Лайвлі поділилася фотографіями із Супербоулу-2024 зі своїми 44 млн підписників.

Мати чотирьох дітей, яка виховує спадкоємців із чоловіком Раяном Рейнольдсом, відвідала велику гру разом з найкращою подругою Тейлор Свіфт у Лас-Вегасі 11 лютого.

Насолоджуючись поєдинком KC Chiefs і SF 49ers, вона була прикрашена коштовностями на 500 000 доларів, включаючи браслет дружби з "Дедпулу", який вона продемонструвала у своїй публікації в соціальних мережах.

Блейк була одягнена в червоно-білий спортивний костюм Adidas x Balenciaga та білий кроп-топ у рубчик.

Блейк Лайвлі

"Минулого тижня я вперше залишила своїх дітей і одягла штани, які були взуттям… Я позичила більше коштовностей, ніж скелет в атракціоні "Пірати Карибського моря"", — написала зірка серіалу "Пліткарка".

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс виховують чотирьох спільних дітей (усі вони дівчатка). Зіркова пара одружилася у 2012 році. А познайомилися знаменитості на зйомках фільму "Зелений ліхтар".

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, Блейк Лайвлі відвідала модний показ в ефектному образі.

Також Фокус писав про сукню Блейк Лайвлі в головному кольорі 2023 року.