Блейк Лайвлі показала їхню з Раяном Рейнольдсом спальню (фото)

Зіркова пара оформила кімнату у стилі шеббі-шик із сільськими стінами, стелею з дерев’яних балок і каркасом ліжка із зеленого оксамиту. Блейк пожартувала, що не хоче, аби світ знав про її прихований талант дизайнера інтерʼєру.

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36-річна американська акторка Блейк Лайвлі дозволила зазирнути у свою спальню в західному стилі, яку вона ділить зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом, 47. Знімки зірка серіалу "Пліткарка" виклала в Instagram з понад 43 млн підписників.

Знаменитість поділилася серією фотографій, присвячених 2023 року, починаючи зі знімка, на якому вона одягнена в золотий комбінезон з паєтками в квартирі пари перед показом мод Michael Kors у вересні.

"Тільки Майкл Корс міг змусити мене втиснутися в золоті паєтки занадто рано після народження дитини. Люблю тебе, МК", — написала мама чотирьох доньок.

Зокрема, вона пожартувала, що не хоче, аби світ знав про її прихований талант дизайнера інтерʼєру, проте все ж показує їхню з Раяном Рейнольдсом спальню.

Зіркова пара оформила кімнату у стилі шеббі-шик із сільськими стінами, стелею з дерев’яних балок і каркасом ліжка із зеленого оксамиту.

Блейк Лайвлі

Стіни спальні прикрашені мінімально, але над їхнім ліжком висить люстра в стилі ар-деко.

На фото Лайвлі також була показана частина ванної кімнати подружжя, приєднана до їхньої спальні через двері в дерев’яній рамі. Мармурова ванна виступає центральним елементом великої ванної кімнати, яка оздоблена плиткою на підлозі та стінах.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс з дітьми Фото: Getty Images

"Я вмираю від бажання побачити екскурсію по дому", "Так красиво. Як ви так гарно виглядаєте після 4 дітей!!?" — коментують допис акторки її шанувальники.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі пожартувала про дружбу з Тейлор Свіфт та Бейонсе.

Також Фокус писав про побачення Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса.