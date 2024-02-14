Блейк Лайвлі відвідала показ Michael Kors в ефектному образі

На модному показі акторка з'явилася в костюмі з модним "жираф'ячим" принтом. У зірки видався дуже насичений тиждень.

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Блейк Лайвлі днями блищала на Супербоулі, склавши компанію своїй подрузі Тейлор Свіфт у ложі за мільйон доларів. І вже встигла прилетіти в Нью-Йорк на Тиждень моди, щоб відвідати показ Michael Kors. Про це пише InStyle.

Лише за кілька днів після виступу на Супербоулі разом із давньою найкращою подругою Тейлор Свіфт Блейк Лайвлі повернулася до Нью-Йорка, щоб підтримати свого приятеля Майкла Корса. Зірка "Пліткарки" відвідала показ на Тижні моди в Нью-Йорку в дуже стильному образі.

Блейк, яка славиться своїм бездоганним смаком, вибрала костюм з принтом жирафа, довівши давнє модне правило, що тваринний принт є і завжди буде нейтральним, і що леопард — не єдиний вид тваринного принту, який отримав схвалення ікон моди.

Блейк Лайвлі з сестрою Робін Лайвлі на показі Майкла Корса Фото: Getty Images

Лайвлі додала до свого комплекту простий коричневий топ і взяла з собою сумочку, яка ідеально поєднувалася з її чобітьми до коліна.

Вона завершила образ ідеальною зачіскою і сережками-кільцями.

Блейк Лайвлі на показі Майкла Корса

Шоу Michael Kors Блейк відвідала разом зі своєю сестрою, актрисою Робін Лайвлі. Крім сестринського дуету, на заході були присутні й інші знаменитості: Кеті Холмс, Ніна Добрев, Брі Ларсон, Келсі Баллеріні, Габріель Юніон і Рейчел Броснаген.

Лайвлі часто підтримувала Майкла Корса і була присутня на його показі у вересні 2023 року в комбінезоні із золотими паєтками.

Актриса жартувала, що тільки Майкл зміг змусити її "втиснутися в золоті блискітки занадто рано після народження дитини. Люблю тебе, МК", — писала вона в соцмережах.

Втім, її набір прикрас для модного показу був доволі скромним порівняно з тим, що вона обрала для того, щоб подивитися Супербоул.

За даними Business Insider, Лайвлі носила коштовності Tiffany & Co. на суму понад півмільйона доларів, коли перебувала у VIP-люксі. Один із фанатів зірки ретельно підрахував вартість усіх прикрас, якими Блейк доповнила свій "спортивний" образ.

Блейк Лайвлі і Тейлор Свіфт на Супербоулі Фото: Getty Images

Виявилося, що її 14 браслетів, три намиста і два комплекти сережок коштували понад 496 075 доларів. Усі ці коштовності Блейк носила з червоним спортивним костюмом Balenciaga x Adidas, випущеним обмеженим тиражем, який підкреслював кольори команди Kansas City Chiefs.

Нагадаємо, раніше Блейк розповідала про свою дружбу з Бейонсе і Тейлор Свіфт.