Блейк Лайвли посетила показ Michael Kors в эффектном образе

На модном показе актриса появилась в костюме с модным "жирафьим" принтом. У звезды выдалась очень насыщенная неделя.

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Блейк Лайвли на днях блистала на Супербоуле, составив компанию своей подруге Тейлор Свифт в ложе за миллион долларов. И уже успела прилететь в Нью-Йорк на Неделю моды, чтобы посетить показ Michael Kors. Об этом пишет InStyle.

Всего через несколько дней после выступления на Супербоуле вместе с давней лучшей подругой Тейлор Свифт Блейк Лайвли вернулась в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего приятеля Майкла Корса. Звезда "Сплетницы" посетила показ на Неделе моды в Нью-Йорке в очень стильном образе.

Блейк, которая славится своим безупречным вкусом, выбрала костюм с принтом жирафа, доказав давнее модное правило, что животный принт есть и всегда будет нейтральным, и что леопард — не единственный вид животного принта, получившего одобрение икон моды.

Блейк Лайвли с сестрой Робин Лайвли на показе Майкла Корса Фото: Getty Images

Лайвли добавила к своему комплекту простой коричневый топ и взяла с собой сумочку, которая идеально сочеталась с ее сапогами до колена.

Она завершила образ идеальной прической и серьгами-кольцами.

Блейк Лайвли на показе Майкла Корса

Шоу Michael Kors Блейк посетила вместе со своей сестрой, актрисой Робин Лайвли. Помимо сестринского дуэта, на мероприятии присутствовали и другие знаменитости: Кэти Холмс, Нина Добрев, Бри Ларсон, Келси Баллерини, Габриэль Юнион и Рэйчел Броснахэн.

Лайвли часто поддерживала Майкла Корса и присутствовала на его показе в сентябре 2023 года в комбинезоне с золотыми пайетками.

Актриса шутила, что только Майкл смог заставить ее "втиснуться в золотые блестки слишком рано после рождения ребенка. Люблю тебя, МК", — писала она в соцсетях.

Впрочем, ее набор украшений для модного показа был довольно скромным по сравнению с тем, что она выбрала для того, чтобы посмотреть Супербоул.

По данным Business Insider, Лайвли носила драгоценности Tiffany & Co. на сумму более полумиллиона долларов, когда находилась в VIP-люксе. Один из фанатов звезды тщательно подсчитал стоимость всех украшений, которыми Блейк дополнила свой "спортивный" образ.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт на Супербоуле Фото: Getty Images

Оказалось, что ее 14 браслетов, три ожерелья и два комплекта сережек стоили более 496 075 долларов. Все эти драгоценности Блейк носила с красным спортивным костюмом Balenciaga x Adidas, выпущенным ограниченным тиражом, который подчеркивал цвета команды Kansas City Chiefs.

Напомним, ранее Блейк рассказывала о своей дружбе с Бейонсе и Тейлор Свифт.