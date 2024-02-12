Леди Гага, Бейонсе, Блейк Лайвли и Тейлор Свифт: кто из селебрити побывал на "Супербоуле"

Супербоул стал настоящим светским событием. Ведь понаблюдать за финальной игрой за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) в американском футболе пришли множество селебрити.

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В Лас-Вегасе состоялся Супербоул, финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) в американском футболе. Звезды собрались на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе в воскресенье, чтобы посмотреть Суперкубок LVIII. И одной из главных звезд шоу стала Тейлор Свифт, которая наблюдала за игрой своего бойфренда Трэвиса Келси из ложи за миллион долларов. А также Хейли и Джастин Бибер, которых недавно таблоиды заподозрили в разладе. Об этом пишет Daily Mail.

К 42-летней Бейонсе присоединился 54-летний муж Джей-Зи на звездном спортивном мероприятии, на котором также присутствовали такие гости, как Леди Гага, Тейлор Свифт, Ким Кардашьян, Джастин Бибер и Ариана Гранде, которые стали свидетелями победы команды "Канзас -Сити Чифс" над "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 25:22.

Поцелуй Тейлор Свифт и Трэвиса Келси Фото: Getty Images

Бейонсе, выпустившая два неожиданных новых сингла во время Суперкубка, и Джей-Зи взяли с собой дочерей: 12-летнюю Блу Айви и шестилетнюю Руми. В их ложе к ним присоединился бывший исполнительный директор Twitter Джек Дорси, 47 лет.

Джей Зи и Бейонсе

Джей Зи с дочками

37-летняя Леди Гага продемонстрировала красочный образ с ослепительным макияжем со стразами, когда болела с трибун со своим бойфрендом Майклом Полански, вместе с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсом и его женой Дженнифер Сибель.

Леди Гага и Майкл Полански Фото: Getty Images

А в ложе у Тейлор Свифт было весело. Ведь звезда, которая специально прилетела из Японии на частном самолете, чтобы посмотреть игру своего бойфренда Трэвиса Келси.

Тейлор Свифт и Блейк Лайвли Фото: Getty Images

К Тейлор Свифт присоединились ее знаменитые подруги Блейк Лайвли и Айс Спайс, а также 24-летний рэпер Мунк и ее давняя подруга Эшли Авиньон. И сэр Пол Маккартни, который познакомился с родителями Трэвиса.

34-летняя певица выглядела очень стильно в черном корсетном топе Dion Lee, который продается по цене 720 долларов, и черных джинсах AREA за 1200 долларов с кристаллами.

Тейлор дополнила свой образ ожерельем с кулоном "87", номером своего бойфренда в команде. Колье от дизайнера Стефани Готлиб стоит колоссальные 4250 долларов.

Она также носила на среднем пальце рубиновое кольцо от бренда Retrouvai, которое продается по розничной цене 3210 долларов.

Свифт дополнила свой наряд изготовленной на заказ сумкой Джудит Лейбер в форме футбольного мяча.

А Блейк Лайвли была одета в яркий спортивный костюм Adidas. Она уложила волосы и дополнила спортивный костюм красными туфлями на каблуках. А гламур ей обеспечили золотые украшения почти на полмиллиона долларов.

Тейлор Свифт и Блейк Лайвли

Это не первый раз, когда Лайвли сопровождала Свифт на футбольный матч: ранее она и ее муж Райан Рейнольдс присоединились к звезде в VIP-люксе на стадионной игре Met Life в октябре.

Однако Райан не появился на игре, хотя его поклонники увидели трейлер его нового фильма "Дэдпул 3". Он смотрел игру из дома, опубликовав фото в соцсетях.

Хейли и Джастин Бибер на Супербоуле Фото: Getty Images

Тейлор и Блейк были среди бесчисленных звезд, собравшихся на стадионе Allegiant, чтобы посмотреть Суперкубок LVIII. Также за игрой наблюдали Джастин и Хейли Бибер, Лана Дель Рей, Гвен Стефани, Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето, Джон Хэмм, Джефф Голдблюм и даже Канье Уэст, который явился на игру со своей женой. Рэпер был в маске, полностью закрывающей его лицо.

А его бывшая жена Ким Кардашьян посетила Супербоул с сестрами Кортни, Хлоей и Кендалл Дженнер.

Илон Маск с сыном Х Фото: Getty Images

Также на трибунах был замечен миллиардер Илон Маск. Он взял с собой своего трехлетнего сына Х от певицы Граймс. Но малыша, видимо, не слишком заинтересовала игра, потому что он вертелся на сидении и пытался улизнуть.