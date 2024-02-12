Джастин и Хейли Бибер появились на публике на фоне слухов о разводе (фото, видео)

Накануне инсайдеры сообщили о вероятном разрыве пары. Впрочем, на публике они лишь продемонстрировали теплые чувства друг к другу.

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27-летняя американская модель Хейли Бибер и 29-летний канадский певец Джастин Бибер впервые вышли в свет после слухов об их проблемах в браке. Об этом пишет Page Six.

Супруги появились на Супербоуле-2024 (финальная игра сезона в профессиональном американском футболе) в Лас-Вегасе. Звезда подиумов и бизнес-леди выбрала для появления шубу с леопардовым принтом от Saint Laurent, когда они прибыли на стадион Allegiant.

Хейли сочетала меховое пальто со светлыми джинсами и простой белой футболкой. Она дебютировала с новой прической — окрашиванием, которое модные эксперты назвали "шоколадным сиропом". К луку дочь актера Стивена Болдуина добавила солнцезащитные очки-авиаторы и красную обувь от Jil Sander (ее цена составляет $1020).

Хейли и Джастин Бибер посетили Супербоул-2024

Между тем канадский музыкант был одет в расстегнутую коричневую рубашку с принтом Marine Serre под черной кожаной курткой. К образу Джастин добавил кепку и брюки.

Певец обнимал свою жену на одном из видео, которое попало в сеть.

Хейли и Джастин Бибер посетили Супербоул-2024

Накануне инсайдеры рассказали о серьезных проблемах в отношениях Хейли и Джастина, которые поженились в 2018 году. Сообщается, что главными темами для споров пары становятся бывшие истории отношений и вопрос, когда они станут родителями.

"У них было много взлетов и падений. Друзья удивлены, что они продержались так долго", — отмечал источник.

Официально супруги не комментировали домыслы в сети.

Напомним, Хейли Бибер показала стильный тренч на весну 2024 года.

Также Фокус писал о новой татуировке Хейли Бибер.