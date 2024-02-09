Хейли и Джастин Бибер переживают серьезный кризис в браке
Знаменитости поженились в сентябре 2018 года. С тех пор они много раз подогревали слухи о разводе, однако официально опровергали домыслы фанатов.
27-летняя американская модель Хейли Бибер и 29-летний канадский певец Джастин Бибер переживают серьезный кризис в отношениях. Об этом пишет In Touch.
Источник издания рассказывает, что больше всего проблемами в браке беспокоится звезда подиумов и даже готова развестись с музыкантом.
"Иногда Хейли просто хочет покончить с этим, чтобы снова быть одной", — отметил инсайдер, близкий к звездным супругам.
Сообщается, что главными темами для споров становятся бывшие истории отношений и вопрос, когда они станут родителями.
"У них было много взлетов и падений. Друзья удивлены, что они продержались так долго", — добавляет источник.
Знаменитости поженились в сентябре 2018 года после трехмесячного романа. Пара также немного встречалась в конце 2015 года. Модель рассказывала, что они оба были "безумно молодыми" и с тех пор открыто признавалась о трудностях, с которыми супруги столкнулись.
"Брак очень тяжелый", — сказала она Vogue через несколько месяцев после свадьбы.
Инсайдер рассказывает, что ни один из них на самом деле не знал, "во что ввязывается", но модель за этот период повзрослела больше, чем певец.
"Хейли выросла в сильную личность. Как модель, она научилась справляться со стрессом, тогда как Джастин всю жизнь был младенцем. Хейли иногда воспринимает его как незрелого малыша", — отмечает источник.
До брака с моделью музыкант долгое время встречался с певицей Селеной Гомес. Даже после свадьбы фанаты экс-пары обвиняли Хейли в их разрыве и считали, что Джастин до сих пор влюблен в бывшую возлюбленную. Впрочем, знаменитости лишь опровергали домыслы фанатов.
Напомним, Хейли Бибер вышла в свет со стильной сумкой украинского бренда.
Также Фокус писал о пятой годовщине свадьбы Джастина и Хейли Бибер.