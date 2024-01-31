Хейли Бибер продемонстрировала стильный тренч на весну 2024 года (фото)

Звезда подиумов продемонстрировала черный кожаный тренч, который соединила с широкими джинсами, серой кофточкой и яркой красной обувью. Такой тренч станет отличным вариантом для весны.

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27-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала стильный образ на весну 2024 года. Кадрами с женой делится в Instagram канадский певец Джастин Бибер, 29.

На снимках звездные супруги предстали на фоне ступенек в доме. Они держались за руки, а на последнем фото поцеловались.

Хейли продемонстрировала стильный черный кожаный тренч, который сочетала с широкими джинсами, серой кофточкой и яркой красной обувью. Волосы дочь Стивена Болдуина оставила распущенными и практически отказалась от макияжа. Такой тренч станет отличным вариантом для весны, ведь подойдет практически под любой аутфит.

Между тем музыкант предстал в черных брюках, дополняя образ жены, темно-фисташковой куртке с воротником и рубашке. К луку Джастин добавил темную кепку и массивные светлые кроссовки.

Кадры остались без подписи, однако в комментариях Хейли написала: "Мы милые".

Джастин и Хейли Бибер

Отметим, что Хейли и Джастин поженились в сентябре 2018 года. Брак стал первым для обоих знаменитостей. Сейчас общих детей у супругов нет.

Джастин и Хейли Бибер Фото: Getty Images

Напомним, Хейли Бибер показала, как носить сливовый оттенок.

Также Фокус писал о новой татуировке Хейли Бибер.