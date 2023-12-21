Хейли Бибер показала новую татуировку

Жена Джастина Бибера изобразила маленький бантик на запястье.

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27-летняя модель Хейли Бибер продемонстрировала свою новую татуировку в сториз в Instagram. И у нее и у Джастина Бибера много татуировок. Но если певец предпочитает покрывать рисунками все свое тело, Хейли делает небольшие деликатные тату в укромных местах. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя модель рассказала, что у нее появилась "новая крошечная детская татуировка", и продемонстрировала изящный аккуратный бантик, который теперь украшает внешнюю сторону ее правой руки на запястье.

На том же снимке крупным планом она одновременно выставила напоказ свои кольца: обручальное и помолвочное, полученные в подарок от Джастина Бибера.

Новая татуировка Хейли Бибер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

У Хейли обширная коллекция изящных татуировок, одна из которых представляет собой букву "J" и звезду, которую она сделала на первую годовщину свадьбы.

На том же сеансе ей также сделали надпись "красота" на португальском на правой стороне шеи.

Одной из ее первых татуировок был контур ромба за правым ухом, который она сделала примерно в феврале 2019 года.

Ее последним произведением, судя по всему, является татуировка "Нью-Йорк" на шее сбоку, как рассказал ее татуировщик еще в декабре 2021 года. У Хейли есть надпись "любовник" за левым ухе. У Джастина Бибера тоже есть тату на шее, но он после сообщил, что Хейли попросила его прекратить делать татуировки на этом месте, так что теперь он сосредоточился на своей спине.

"Спина все еще открыта. Детей у меня пока нет, поэтому я подумываю сделать на спине их портреты", — рассказал Джастин о своих планах, у которого уже более 60 татуировок. Кисти рук он украшать рисунками не хочет, так что незатронутыми остались только ступни и ноги.

Джастин Бибер и его татуировки

Пока певец раздумывает над тем, чтобы покрыть все свое тело татуировками, Хейли предпочитает делать маленькие аккуратные рисунки.

У нее также есть несколько деликатных украшений на правой руке, которые гармонируют с ее украшениями и маникюром.

Хейли Бибер и ее татуировки

У Хейли также есть парная татуировка с ее кузиной Айрленд – надпись "Болдуин". А ее ключицу украшает маленькое сердечко.

Напомним, ранее Хейли Бибер заподозрили в том, что она беременна. Но модель сказала, что это только слухи.