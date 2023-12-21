Гейлі Бібер показала нове татуювання

Дружина Джастіна Бібера зобразила маленький бантик на зап'ясті.

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27-річна модель Гейлі Бібер продемонструвала своє нове татуювання в сторіз в Instagram. І у неї, і у Джастіна Бібера багато татуювань. Але якщо співак воліє покривати малюнками все своє тіло, Гейлі робить невеликі делікатні тату в затишних місцях. Про це пише Daily Mail.

27-річна модель розповіла, що у неї з'явилося "нове крихітне дитяче татуювання", і продемонструвала витончений акуратний бантик, який тепер прикрашає зовнішній бік її правої руки на зап'ясті.

На тому ж знімку крупним планом вона одночасно виставила напоказ свої обручки: обручку і каблучку для заручин, отримані в подарунок від Джастіна Бібера.

Нове татуювання Гейлі Бібер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

У Гейлі велика колекція витончених татуювань, одна з яких являє собою букву "J" і зірку, яку вона зробила на першу річницю весілля.

На тому ж сеансі їй також зробили напис "краса" португальською на правому боці шиї.

Одним з її перших татуювань був контур ромба за правим вухом, який вона зробила приблизно в лютому 2019 року.

Її останнім витвором, судячи з усього, є татуювання "Нью-Йорк" на шиї збоку, як розповів її татуювальник ще в грудні 2021 року. У Гейлі є напис "коханець" за лівим вусі. У Джастіна Бібера теж є тату на шиї, але він після повідомив, що Гейлі попросила його припинити робити татуювання на цьому місці, тож тепер він зосередився на своїй спині.

"Спина все ще відкрита. Дітей у мене поки немає, тому я подумую зробити на спині їхні портрети", — розповів Джастін про свої плани, у якого вже понад 60 татуювань. Кисті рук він прикрашати малюнками не хоче, тож незачепленими залишилися тільки ступні та ноги.

Джастін Бібер і його татуювання

Поки співак роздумує над тим, щоб покрити все своє тіло татуюваннями, Гейлі воліє робити маленькі акуратні малюнки.

У неї також є кілька делікатних прикрас на правій руці, які гармоніюють з її прикрасами і манікюром.

Гейлі Бібер та її татуювання

У Гейлі також є парне татуювання з її кузиною Айрленд — напис "Болдвін". А її ключицю прикрашає маленьке сердечко.

Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер запідозрили в тому, що вона вагітна. Але модель сказала, що це тільки чутки.