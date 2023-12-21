Хейли Бибер заметили с сумкой-тоутом украинского бренда (фото)
Тоуты становятся еще более популярными в холодное время года, ведь в них можно поместить больше вещей.
27-летняя американская модель Хейли Бибер появилась на публике с сумкой от украинского дизайнера. Об этом бренд KULAKOVSKY сообщил в своем Instagram.
Звезду подиумов и ее мужа, канадского музыканта Джастина Бибера, 29, заметили на свидании в Аспене. Для выхода на публику Хейли выбрала серую шубу, к которой добавила массивную меховую сумку из новой капсульной коллекции украинского бренда KULAKOVSKY.
"Хейли Бибер замечена в Аспене, держа сумку-тоут KULAKOVSKY из последней зимней капсулы", — прокомментировали представители бренда появление модели с их аксессуаром.
К зимнему луку звезда подиумов также добавила черные солнцезащитные очки и серьги. Волосы она собрала в аккуратный пучок.
Отметим, что стоимость сумки из мягкой овчины — 480 долларов.
Между тем канадский музыкант был в черной куртке, брюках и белой рубашке. К образу он добавил кепку.
Хейли Бибер уже не впервые обращается к одежде и аксессуарам украинского производителя. Ранее она выходила на публику в платье Anna October.
Напомним, жена аргентинского футболиста Лионеля Месси позировала в шляпе украинского бренда.
Также Фокус писал о появлении певицы Кайли Миноуг в платье украинского бренда.