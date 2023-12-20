Жена Лионеля Месси примерила шляпу украинского бренда (фото)

У украинских дизайнеров появилась еще одна поклонница.

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35-летняя аргентинская блогер Антонелла Рокуццо примерила шляпу украинского бренда. Снимком жена 36-летнего футболиста Лионеля Месси поделилась в своем Instagram.

Возлюбленная звездного спортсмена позировала в серой панамке, отметив страницу бренда Руслана Багинского. К своему предрождественскому образу она добавила темную кофту с полупрозрачными рукавами, серые брюки и колготы с узорами.

Мама троих детей улыбалась, глядя прямо в камеру.

Антонелла Рокуццо Фото: antonelaroccuzzo\Instagram

В шляпах Руслана Багинского появлялись на публике Рианна, Пэрис Хилтон, Бейонсе, Майли Сайрус и другие западные звезды. В целом украинские дизайнеры довольно популярны среди иностранных знаменитостей. Платья Ивана Фролова примеряли Дженнифер Лопес, Бейонсе, Кайли Миноуг и другие.

А дизайнер Светлана Бевза даже познакомила свою дочь с супермоделью Линдой Евангелистой.

Рианна в шляпе Руслана Багинского

У Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо, которые поженились в 2017 году, подрастает трое наследников — Тьяго (10), Матео (7) и Чиро (5). Пара познакомилась еще в детстве.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо Фото: Instagram Antonela Roccuzzo

Напомним, Лионель Месси получил свой восьмой "Золотой мяч".

Также Фокус писал о прогулке Лео Месси с Антонеллой Рокуццо и их сыном.