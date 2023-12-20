Дружина Ліонеля Мессі приміряла капелюх українського бренду (фото)

В українських дизайнерів зʼявилася ще одна прихильниця.

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35-річна аргентинська блогерка Антонелла Рокуццо приміряла капелюх українського бренду. Знімком дружина футболіста Ліонеля Мессі, 36, поділилася у своєму Instagram.

Кохана зіркового спортсмена позувала в сірій панамці, позначивши сторіну бренду Руслана Багінського. До свого передріздвяного образу вона додала темну кофтину з напівпрозорими рукавами, сірі штани та колготи з візерунками.

Мама трьох дітей посміхалася, дивлячись прямо в камеру.

Антонелла Рокуццо Фото: antonelaroccuzzo\Instagram

У капелюхах Руслана Багінського зʼявлялися на публіці Ріанна, Періс Гілтон, Бейонсе, Майлі Сайрус та інші західні зірки. Загалом українські дизайнери доволі популярні серед іноземних знаменитостей. Сукні Івана Фролова приміряли Дженніфер Лопес, Бейонсе, Кайлі Міноуг тощо.

А дизайнерка Світлана Бевза навіть познайомила свою доньку із супермоделлю Ліндою Євангелістою.

Ріанна в капелюсі Руслана Багінського

У Ліонеля Мессі та Антонелли Рокуццо, які одружилися у 2017 році, підростає троє спадкоємців — Тьяго (10), Матео (7) і Чіро (5). Пара познайомилася ще в дитинстві.

Ліонель Мессі та Антонелла Рокуццо Фото: Instagram Antonela Roccuzzo

Нагадаємо, Ліонель Мессі отримав свій восьмий "Золотий мʼяч".

Також Фокус писав про прогулянку Лео Мессі з Антонеллою Рокуццо та їхнім сином.