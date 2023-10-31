Оновив власний рекорд: Ліонель Мессі у 8-й раз забрав нагороду "Золотий м'яч" (відео)

Церемонія вручення відбулася у французькому Парижі. Найближчими конкурентами аргентинського футболіста стали Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанн. Жіночу версію нагороди забрала іспанка Айтана Бонматі.

Related video

Форвард американського "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі у восьмий раз за свою кар'єру став володарем нагороди "Золотий м'яч". Церемонія вручення відбулася 30 жовтня в театрі "Шатле" французької столиці — Парижі.

Спортсмен залишається єдиним представником Аргентини, який коли-небудь отримував цю найпрестижнішу нагороду з футболу. Ліонель Мессі вкотре обійшов своїх головних конкурентів. Цього року ними стали норвезький нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн і французький форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Трофей пішов до аргентинця не просто так, а за його заслуги на футбольних матчах за останній рік. Наприкінці 2022 року він з аргентинською збірною тріумфував на Чемпіонаті світу, а також став найкращим гравцем Мундіалю в Катарі, забивши сім голів. З командою ПСЖ Ліонелю Мессі вдалося виграти чемпіонат Франції.

Восьмий за рахунком "Золотий м'яч" дозволив аргентинському футболістові оновити абсолютний рекорд, який належить йому ж. Він уже отримував цю нагороду у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 і 2021 році.

Найближчим його конкурентом є форвард "Аль-Насра" і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Він отримував нагороду "Золотий м'яч" п'ять разів за свою кар'єру — у 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.

У період з 2008 року "перегони" між Ронадлу і Мессії змогли перервати лише двічі. У 2018 році нагороду отримав хорватський футболіст Лука Модріч, а у 2022 році трофей пішов французу Каріму Бенземе.

На церемонії лунали й інші призи, які пощастило забрати зіркам футболу:

жіночий "Золотий м'яч" — Айтана Бонматі;

трофей Раймона Копи — Джуд Беллінгем;

приз Льва Юшина — Емільяно Мартінес;

приз Герда Мюллера — Ерлінг Голанн;

приз Сократесса — Вінісіус Жуніор;

клуб року — "Манчестер Сіті";

жіночий клуб року — "Барселона".

Нагадаємо, 5 серпня повідомлялося, що прибиральника стадіону звільнили після спілкування з Мессі. Крістіану Саламанці пощастило зустріти спортсмена й отримати на футболку збірної Аргентини автограф легендарного футболіста, але згідно з договором "чіплятися" до зірок під час роботи заборонено.