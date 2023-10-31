Обновил собственный рекорд: Лионель Месси в 8-й раз забрал награду "Золотой мяч" (видео)

Церемония вручения прошла во французском Париже. Ближайшими конкурентами аргентинского футболиста стали Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Женскую версию награды забрала испанка Айтана Бонмати.

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Форвард американского "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси в восьмой раз за свою карьеру стал обладателем награды "Золотой мяч". Церемония вручения состоялась 30 октября в театре "Шатле" французской столицы — Париже.

Спортсмен остается единственным представителем Аргентины, который когда-либо получал эту самую престижную награду по футболу. Лионель Месси в очередной раз обошел своих главных конкурентов. В этом году ими стали норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн и французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Трофей ушел к аргентинцу не просто так, а за его заслуги на футбольных матчах за последний год. В конце 2022 он с аргентинской сборной триумфовал на Чемпионате мира, а также стал лучшим игроком Мундиаля в Катаре, забив семь голов. С командой ПСЖ Лионелю Месси удалось выиграть чемпионат Франции.

Восьмой по счету "Золотой мяч" позволил аргентинскому футболисту обновить абсолютный рекорд, который принадлежит ему же. Он уже получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 году.

Ближайшим его конкурентом является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Он получал награду "Золотой мяч" пять раз за свою карьеру — в 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.

В период с 2008 года "гонку" между Ронадлу и Мессии смогли прервать лишь дважды. В 2018 году награду получил хорватский футболист Лука Модрич, а в 2022 году трофей ушел французу Кариму Бенземе.

На церемонии раздавались и другие призы, которые посчастливилось забрать звездам футбола:

женский "Золотой мяч" — Айтана Бонмати;

трофей Раймона Копы — Джуд Беллингем;

приз Льва Юшина — Эмильяно Мартинес;

приз Герда Мюллера — Эрлинг Холанн;

приз Сократесса — Винисиус Жуниор;

клуб года — "Манчестер Сити";

женский клуб года — "Барселона".

Напомним, 5 августа сообщалось, что уборщика стадиона уволили после общения с Месси. Кристиану Саламанке повезло встретить спортсмена и получить на футболку сборной Аргентины автограф легендарного футболиста, но согласно договору "приставать" к звездам во время работы запрещено.