Более того, Мбаппе стал первым футболистом за последние 56 лет, который сделал хет-трик в финале главного турнира сборных команд. В 1966 году это удавалось англичанину Джеффу Херсту.

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Аргентинский футболист Лионель Месси наконец-то выиграл главный титул со своей национальной сборной. Но из Катара он увезет еще и "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту турнира.

В свою очередь, Киллиану Мбаппе досталась "Золотая бутса" — приз главному бомбардиру Чемпионата мира.

Более того, Мбаппе стал первым футболистом c 1966 года, которому удавалось забить три мяча в финале главного турнира сборных команд.

Еще один, уже четвертый гол в ворота аргентинского кипера Эмилиано Мартинеса, звездный французский нападающий забил в серии послематчевых пенальти.

[ + – ] Мбаппе Килиан

Лидерством в гонке бомбардиров менялось по ходу финального противостояния Аргентины и Франции. Вначале Месси реализовал пенальти и вышел вперед, но под занавес встречи Мбаппе с интервалом в 90 секунд отличился дважды и возглавил список голеадоров. В овертайме соперники отличались еще по разу. Француз забил свой восьмой гол в Катаре, а аргентинец — седьмой.

По четыре забили два других нападающих лучших команд чемпионата — Хулиан Альварес и Оливье Жиру.

Ранее Фокус сообщал, что Месси повторил достижение Марадоны, сыграв в двух финалах мирового первенства и выиграв один из них. Кубок мира оставался единственным трофеем, которого до недавнего времени не было в коллекции аргентинца. После аргентинского триумфа в Катаре некоторые аналитики, среди них и Гари Линекер, считают, что теперь Месси может по праву называться лучшим футболистом в истории.

Напомним, что белорусский политик Александр Лукашенко возмутился отсутствием Беларуси на ЧМ-2022. Он признал, что состояние футбола в Беларуси ужасающее и раскритиковал результаты своей сборной, которая заняла последнее место в группе квалификации на ЧМ-2022.