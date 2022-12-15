Деревянные медали: Лукашенко возмутился отсутствием Беларуси на ЧМ-2022 (видео)

Белорусский политик признался, что состояние этого вида спорта в стране ужасающее. Он недоволен крайне плохими результатами, в то время, как государство выделяет на развитие футбола деньги.

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Александр Лукашенко поругал министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука за то, что национальная сборная страны отсутствовала на чемпионате мира по футболу в Катаре. При этом белорусский президент назвал себя бывшим футболистом, который занимался этим видом спорта. Видео встречи Лукашенко с чиновником опубликовало 15 декабря агентство "БелТА".

Александр Лукашенко встретился с Ковальчуком, а также заместителем главы администрации президента Игорем Луцким, вице-премьером Игорем Петришенко и президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. В ходе беседы он возмутился состоянием футбола в Беларуси, назвав его ужасающим, и высказал свои претензии в адрес Ковальчука.

"Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович, не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И как бывший футболист, который занимался много футболом, мне просто страшно становится. Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении", — возмутился Лукашенко.

Белорусский президент признался, что назначая Ковальчука на должность министра, он надеялся на улучшение результатов. Однако прошло несколько лет, а ситуация не исправилась, несмотря на то, что государство выделяло на это средства.

"Динамо" Минск какие медали взяло? Четвертое место? Так деревянные медали я вам нарисую и без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил и я вам дал деньги. А вы говорите мне про санкции. Так если тебя давят, я в спорте это так понимаю, то отдача еще мощнее будет", — добавил Лукашенко.

Политик убежден, что никакие санкции не могут быть препятствием для улучшения спортивных результатов. Наоборот, если спортсмены видят что их "несправедливо наказывают" они показывают еще лучшие результаты.

"У нас это есть? У нас этого нет. Там где мы уделяем больше внимания и тому виду спорта, там у вас худшие результаты", — отметил Лукашенко.

Отметим, что на отборочный стадии ЧМ-2022 в своей квалификационной группе Беларусь заняла последнее место.

Ранее сообщалось, в Беларуси во время матча между Сморгонью и Волной футболист Владислав Шубович хотел сделать предложение своей девушке прямо на футбольном поле. Но стюард попытался помешать этому, вытолкнув ее боковую линию поля.

На чемпионате мира по футболу в Катаре 14 декабря определился второй финалист — сборная Франции. Команда в полуфинальном матче обыграла сборную Марокко со счетом 2:0.