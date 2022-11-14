В Беларуси стюард помешал футболисту сделать предложение руки и сердца своей девушке (видео)

Стюард неверно оценил намерения спортсмена и выгнал его девушку из футбольного поля. Реакция белорусского футболиста не заставила себя ждать.

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На чемпионате по футболу в Беларуси во время матча между Сморгонью и Волной, футболист Владислав Шубович хотел сделать предложение своей возлюбленной прямо на футбольном поле. Однако в планы спортсмена вмешался стюард, вытолкнув девушку за черту поля. Об этом стало известно из видеоролика, опубликованном в Telegram-канале Tribuna.com Беларусь.

Недоразумение произошло вскоре после того, как Шубович забил второй гол в ворота команды "Волны". Желая отметить победу, футболист отправился в сторону трибун, где его уже ждала будущая невеста. Как только девушка ступила на поле, стюард грубо оттолкнул ее в сторону, чем спровоцировал недовольство со стороны Владислава Шубовича. В результате между мужчинами завязалась потасовка.

[ + – ] Стюард выганяет дувушку с поля

В публикации отметили, что после того как ситуация разрешилась, возлюбленная Шубовича ответила на предложение руки и сердца согласием.

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