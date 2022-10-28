Футболиста Пабло Мари из ФК "Арсенал" и еще пять человек изрезали ножом в миланском супермаркете

Один из пострадавших уже скончался, Пабло Мари доставили в больницу

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29-летний испанец Пабло Мари, который защищал цвета лондонского ФК "Арсенал", а теперь играет за "Монцу", получил тяжелые ранения, когда неизвестный накинулся с ножом на посетителей супермаркета Carrefour в торговом центре Milanofiori di Assago под Миланом. Об этом пишет La Repubblica.

Всего пострадали шесть человек: пять посетителей и кассир. Четверо были в тяжелом состоянии, один мужчина скончался.

[ + – ] Карабинеры на месте нападения Фото: La Repubblica

Пабло Мари был в магазине с женой и ребенком, когда 46-летний мужчина схватил с полки нож и бросился на посетителей.

Управляющий директор "Монцы" Адриано Галлиани заявил, что у Мари "довольно глубокая рана на спине".

"У Пабло Мари глубокая рана на спине, которая, к счастью, не задела жизненно важные органы, такие как легкие или другие. Его жизни ничего не угрожает, он должен быстро поправиться", — рассказал Галлиани.

Нападающего задержали. Мотив нападения был неизвестен. Итальянские власти заявили, что нет никаких признаков, указывающих на терроризм.

Свидетели рассказали, что видели, как люди в шоке убегали из супермаркета, и когда серьезность ситуации стала ясна, работники магазина опустили ставни магазина.

В сети супермаркетов Carrefour заявили, что полиция и бригады скорой помощи немедленно отреагировали на звонки о нападении.

"Мы были в баре и подумали, что это ограбление, потому что увидели бегущих парней и женщину, потом мы увидели все больше и больше людей с расстроенными лицами и поняли, что произошло что-то серьезное", — рассказал один из свидетелей.