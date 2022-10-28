Футболіста Пабло Марі з ФК "Арсенал" та ще п'ятьох осіб порізали ножем у міланському супермаркеті

Один із постраждалих уже помер, Пабло Марі доправили до лікарні

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29-річний іспанець Пабло Марі, який захищав кольори лондонського ФК "Арсенал", а тепер грає за "Монцу", отримав тяжкі поранення, коли невідомий накинувся з ножем на відвідувачів супермаркету Carrefour у торговому центрі Milanofiori di Assago під Міланом. Про це пише La Repubblica.

Загалом постраждали шестеро людей: п'ять відвідувачів та касир. Четверо були у тяжкому стані, один чоловік помер.

[ + – ] Карабінери на місці нападу Фото: La Repubblica

Пабло Марі був у магазині з дружиною та дитиною, коли 46-річний чоловік схопив з полиці ніж та кинувся на відвідувачів.

Керівний директор "Монці" Адріано Галліані заявив, що у Марі "досить глибока рана на спині".

"У Пабло Марі глибока рана на спині, яка, на щастя, не зачепила життєво важливі органи, такі як легені чи інші. Його життю нічого не загрожує, він має швидко видужати", — розповів Галліані.

Нападника затримали. Мотив нападу невідомий. Італійська влада заявила, що немає жодних ознак, що вказують на тероризм.

Свідки розповіли, що бачили, як люди в шоці тікали з супермаркету, і коли серйозність ситуації стала зрозумілою, працівники магазину опустили віконниці магазину.

У мережі супермаркетів Carrefour заявили, що поліція та бригади швидкої допомоги негайно відреагували на дзвінки про напад.

"Ми були в барі і подумали, що це пограбування, тому що побачили хлопців і жінку, що біжать, потім ми побачили все більше і більше людей з засмученими лицями і зрозуміли, що сталося щось серйозне", — розповів один зі свідків.