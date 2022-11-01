Канье Уэст устроил скандал на футбольном матче своего сына

Оказалось, что известный рэпер успел поругаться не только с Adidas, но и с родителям одноклассников своего сына Сэйнта

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Канье Уэст, который в последнее время не сходит с первых страниц таблоидов из-за своих скандальных заявлений про афроамериканцев и евреев, учинил скандал еще и во время футбольного матча своего шестилетнего сына Сэйнта в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Причем, Ким Кардашьян тоже была на матче, но она не вмешивалась в конфликт.

Канье Уэста сняли, когда он ссорился с другим родителем, оживленно жестикулировал и явно орал.

Чем закончился конфликт неясно, как и из-за чего он начался. Но после Канье пошел прочь, размахивая руками.

[ + – ] Канье Уэст поругался на футбольном матче своего сына

В пятницу Уэст провел с журналистами долгую и бессвязную беседу. Во время которой заявил, что когда его капитал уменьшился с 2 миллиардов долларов до 500 миллионов долларов, это было похоже на "колено на шее" Джорджа Флойда. Потом он заявил, что "Бог смирил его за то, что он хвастался своим богатством".

За последнюю неделю несколько брендов и его агентство талантов отказались от Уэста из-за его длинного потока антисемитских комментариев.

Ким Кардашьян максимально дистанцировалась от бывшего мужа, хоть и не запрещает ему видеться с детьми. Она в своем Instagram публично осудила ненавистнические высказывания Канье и заявила, что она поддерживает "еврейскую общину".

Во время скандала на футбольном поле она также была безучастной и следила за остальными своими детьми.

Его комментарии и заявления в соцсетях привели к тому, что он потерял сотни миллионов долларов в деловых сделках и рекламных партнерствах, включая GAP, Balenciaga и Adidas, которые были производителями и дистрибьюторами очень успешной линии одежды рэпера и обувного бренда Yeezy. Банковский гигант JP Morgan Chase также отказался от него.

Напомним, в 2016 году ему поставили диагноз "биполярное расстройство". Но отказывается принимать какие-либо препараты, стабилизирующие настроение, несмотря на свой диагноз.

Он сказал, что если бы доктор перепутал его таблетку, он мог бы закончить как Принц, который умер от случайной передозировки фентанила, или Майкл Джексон, который умер от отравления анестезией.

По данным Forbes, помимо ипотечных кредитов, ссуд и других обязательств Уэст должен около 100 миллионов долларов. Но если он продолжит разглагольствовать в соцсетях, то он может потерять все свое состояние.