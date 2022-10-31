После утраченных миллионов. Канье Уэст попросил прощения за свои слова

Музыкант вспомнил, что также принадлежит к когорте темнокожих людей.

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45-летний американский рэпер Канье Уэст извинился за свои скандальные высказывания. Об этом пишет Rolling Stone.

Бывший муж Ким Кардашьян вспомнил, как оскорбил факт смерти Джорджа Флойда, породившей движение Black Lives Matter в 2020. Тогда музыкант и бизнесмен отмечал, будто пострадавший умер от передозировки фентанилом, а не от действий полицейского.

Однако сейчас Канье Уэст готов забрать свои слова обратно. Об этом он рассказал, когда папарацци спросили знаменитость о его антисемитских высказываниях.

"Когда я вижу это видео, как чернокожий человек, это ранит мои чувства. И я знаю, что полиция совершает нападения, и Америка в целом расистская страна… Когда я поставил под сомнение смерть Джорджа Флойда, это задело мой народ. Я хочу извиниться…Потому что Бог показал мне, что делает Adidas, что делают СМИ, я знаю, как это — иметь колено на шее", — отметил Уэст.

[ + – ] Канье Уэст Фото: Getty Images

Скандальный рэпер из-за своих высказываний за день потерял более полутора миллиардов долларов, поскольку спортивная компания Adidas расторгла контракт с бизнесменом. Таким образом экс-возлюбленный Ким Кардашьян лишился статуса миллиардера. Теперь его состояние оценивается в 400 млн долларов.

Напомним, после прекращения сотрудничества с Balenciaga, Adidas и Vogue Канье Уэст стал миллионером, а не миллиардером.

Также Фокус писал об отмене Канье Уэста в известном Музее мадам Тюссо.