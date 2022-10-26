Музей мадам Тюссо "отменил" Канье Уэста: что случилось с восковой копией рэпера

Восковая фигура Уэста стояла в музее семь лет.

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Всемирно известный музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне присоединился к отмене американского рэпера Канье Уэста и убрал его фигуру из экспозиции, сообщает Daily Mail.

По информации сотрудников музея, такое решение было принято после того, как ряд брендов разорвал с ним отношения из-за его антисемитского скандала. В частности Аdidas, Gap и Balenciaga прекратили сотрудничество с Канье, и он выпал из списка миллиардеров Forbes после своих противоречивых замечаний, в том числе заявлений о том, что "рабство – это выбор".

Сейчас восковая модель 45-летнего рэпера перемещена в архив.

[ + – ] Фигура Канье Уэста стояла рядом с восковой копией его бывшей жены Ким Кардашьян Фото: Madame Tussauds

"Фигура Канье Уэста убрана из выставочного зала в наш архив. Каждый профиль в лондонском Музее мадам Тюссо имеет свое место, и мы прислушиваемся к мнению наших гостей и публики о том, кого они ожидают увидеть", – объяснили в администрации.

Восковая копия рэпера была впервые представлена ​​в музее в 2015 году вместе с восковой фигурой его тогдашней жены Ким Кардашьян.

Напомним, Уэст решил построить собственные мини-города с домами под брендом Yecosystem и продуктовыми магазинами по всей территории США. Тем временем авторитетное издание Variety призвало "отменить" Канье и в музыкальной индустрии.