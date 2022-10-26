Adidas прекращает сотрудничество с Канье Уэстом

Аdidas официально объявил о завершении 9-летнего сотрудничества с Канье Уэстом.

Related video

Немецкий производитель спортивных товаров adidas AG расторг партнерское соглашение с американским музыкантом Канье Уэстом.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что сотрудничество закончено из-за антисемитских заявлений артиста. Из-за этого компания ожидает убытков до 250 млн евро прибыли в 2022 году.

Принято решение прекратить любое партнерство с Уэстом, включая создание и выпуск товаров под брендом Yeezy. Adidas добавили, что также остановят все выплаты на счет рэпера и его компаний — adidas является единоличным владельцем всех прав на существующие дизайны товаров Yeezy и разработки, созданные во время их сотрудничества.

"Adidas не терпит антисемитизма… Недавние комментарии и действия Канье были неприемлемыми, разжигающими ненависть и опасными, и они идут вразрез с ценностями компании", — говорится в пресс-релизе.

По словам аналитика Morningstar Дэвида Шварца, Уэест оказывал значительное влияние на adidas: Yeezy ежегодно приносит около двух миллиардов долларов, что составляет около 10% годового дохода компании.

[ + – ] Канье Уэст

С репером, сменившим свое имя на Ye, уже разорвали отношения JPMorgan, Balenciaga и агентство Creative Artists Agency, сообщает Fast Company.

Последней каплей конфликта стало высказывание Уэста в коротком видеоролике из эпизода Drink Champs от 16 октября.

"Я могу говорить антисемитские вещи, и Adidas не может меня бросить. Что теперь?", — сказал Канье.

У общества возник вопрос, как долго Adidas будут продолжать терпеть нетолерантные высказывания и поведение музыканта.

На неделе моды в Париже Канье предстал перед публикой в свитшоте черного цвета с надписью White Lives Matter ("Жизни белых важны"). Вместе с ним была темнокожая политическая активистка Кэндис Оуэнс, облаченная в белый свитшот с такой же надписью. Аналогично были одеты и несколько моделей Yeezy, в том числе внучка Боба Марли – Села Луиз Марли. Тогда Adidas заявили, что пересматривают свое деловое соглашение с ним и его многомиллиардным брендом Yeezy. Немецкий бренд сообщил, что не хочет выполнять функцию "громоотвода".

"Партнерство Adidas Yeezy — одно из самых успешных сотрудничеств в истории нашей отрасли, — рассказывали ранее в Adidas. — Мы также признаем, что все успешные партнерства основываются на взаимном уважении и общих ценностях".

Впоследствии в серии Instagram-постов Уэст назвал Black Lives Matter — мошенничеством и запостил несколько публикаций, посвященных антисемитской конспирологической теории о том, что тайная группа еврейского народа планирует контролировать мировые медиа, правительства и банковские системы. 7 октября команда Meta заблокировала аккаунт рэпера. На следующий день Канье заблокировали и в Твиттере из-за серии антисемитских постов.

Кроме того, Стив Шнур, международный исполнительный директор и президент музыкального отдела по музыке в Electronic Arts и соучредитель Creative Community for Peace, призывает отменить Канье Уэста в музыкальной индустрии.

На сегодняшний день в ходе торгов акции adidas дешевеют на 4,1%, опустившись до минимума с апреля 2016 года. С начала года капитализация компании рухнула более чем в два раза (на 60,3%), до 18,96 млрд евро.

Партнерство adidas и Канье Веста началось в 2013 году и стало не только одной из главных коллабораций в карьере рэпера, но и одной из самых длинных коллабораций бренда с музыкантом.

В 2020 году Forbes оценило линию Yeezy в 1,3 миллиарда долларов.