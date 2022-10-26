Adidas припиняє співпрацю з Каньє Вестом

Аdidas офіційно оголосив про завершення 9-річної співпраці з Каньє Вестом.

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Німецький виробник спортивних товарів adidas AG розірвав партнерську угоду з американським музикантом Каньє Вестом.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що співпраця закінчена через антисемітські заяви артиста. Через це компанія очікує на збитки до 250 млн євро прибутку у 2022 році.

Ухвалили рішення припинити будь-яке партнерство з Вестом, включаючи створення та випуск товарів під брендом Yeezy. Adidas додали, що також зупинять усі виплати на рахунок репера та його компаній — adidas є одноосібним власником усіх прав на дизайни товарів Yeezy, які вже існують, і розробки, створені під час їхньої співпраці.

"Adidas не терпить антисемітизму… Нещодавні коментарі та дії Каньє були неприйнятними, розпалювали ненависть і були небезпечними, і вони суперечать цінностям компанії", — йдеться в пресрелізі.

За словами аналітика Morningstar Девіда Шварца, Вест значно впливав на adidas: Yeezy щороку приносить близько двох мільярдів доларів, що становить близько 10% річного доходу компанії.

[ + – ] Каньє Вест

Із репером, який змінив своє ім'я на Ye, вже розірвали відносини JPMorgan, Balenciaga й агентство Creative Artists Agency, повідомляє Fast Company.

Останньою краплею конфлікту стало висловлювання Веста у короткому відеоролику з епізоду Drink Champs від 16 жовтня.

"Я можу говорити антисемітські речі, і Adidas не може мене покинути. Що тепер?" — сказав Каньє.

У суспільства виникло питання, як довго Adidas продовжуватимуть терпіти нетолерантні висловлювання та поведінку музиканта.

На тижні моди в Парижі Каньє з'явився перед публікою у світшоті чорного кольору з написом White Lives Matter ("Життя білих важливе"). Разом із ним була темношкіра політична активістка Кендіс Оуенс, одягнена в білий світшот із таким самим написом. Аналогічно були одягнені й кілька моделей Yeezy, зокрема онука Боба Марлі — Села Луїз Марлі. Тоді Adidas заявили, що переглядають свою ділову угоду з нею та його багатомільярдним брендом Yeezy. Німецький бренд повідомив, що не хоче виконувати функцію "громовідводу".

"Партнерство Adidas Yeezy — одне з найуспішніших співробітництва в історії нашої галузі, — розповідали раніше в Adidas. — Ми також визнаємо, що всі успішні партнерства ґрунтуються на взаємній повазі та спільних цінностях".

Згодом у серії Instagram-постів Вест назвав Black Lives Matter шахрайством і запостив кілька публікацій, присвячених антисемітській конспірологічній теорії про те, що таємна група єврейського народу планує контролювати світові медіа, уряди й банківські системи. 7 жовтня команда Meta заблокувала акаунт репера. Наступного дня Каньє заблокували і у твіттері через серію антисемітських постів.

Крім того, Стів Шнур, міжнародний виконавчий директор і президент музичного відділу з музики в Electronic Arts і співзасновник Creative Community for Peace, закликає скасувати Каньє Веста в музичній індустрії.

На сьогодні під час торгів акції adidas дешевшають на 4,1%, опустившись до мінімуму з квітня 2016 року. З початку року капіталізація компанії впала більш ніж удвічі (на 60,3%), до 18,96 млрд євро.

Партнерство adidas і Каньє Веста розпочалося у 2013 році та стало не лише однією з головних колаборацій у кар'єрі репера, а й однією з найдовших колаборацій бренду з музикантом.

У 2020 році Forbes оцінило лінію Yeezy в 1,3 мільярда доларів.