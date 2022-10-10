"Розпалює ненависть". Каньє Весту заблокували акаунти у соцмережах

Облікові записи музиканта частково обмежені у функціоналі.

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45-річного американського репера Каньє Веста заблокували в соціальних мережах. Про це повідомляє ВВС.

Причиною для блокування облікових записів музиканта в Instagram та Twitter стали його антисемітські висловлювання. Тепер колишній чоловік Кім Кардаш'ян не зможе публікувати нові пости, коментувати та відправляти повідомлення. Зокрема в Instagram видалено частину контенту Каньє Веста, яку становили здебільшого скріншоти листувань в месенджерах.

Конфлікт американського скандального репера та менеджерів соціальних платформ полягає в його нещодавньому висловлюванні. У листуванні з репером Шоном Комбсом (Пі Дідді) Каньє звинуватив його в тому, що музикантом нібито керують євреї.

"Ісус єврей", — написав репер.

[ + – ] Наразі так виглядає сторінка Каньє Веста в Instagram

Зазначимо, що наразі сторінка Каньє Веста в Instagram повноцінно відображається. На неї досі підписані понад 18 млн людей.

На різкі висловлювання скандального музиканта відповіли представники Американського єврейського комітету.

"Каньє Вест повинен навчитися доносити свою точку зору, не вдаючись до антисемітизму. В останній тиждень музикант розпалює ненависть до євреїв", — зазначили в організації.

Після часткового блокування в Instagram Вест прийшов у Twitter. Репер виклав фото з Марком Цукербергом та зазначив, що вважав розробника своїм другом до блокування. На твіт Каньє одразу відповів Ілон Маск, привітавши його з поверненням у соціальну мережу.

Нагадаємо, Каньє Веста та російську модель Ірину Шейк помітили за обіймами у Лондоні.

Також Фокус писав про інший скандал навколо Каньє Веста та його руху "Життя білих важливе".