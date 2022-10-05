"Життя білих важливе". Як розвивається масштабний скандал навколо Каньє Веста

Репер-скандаліст назвав рух Black Lives Matter "аферою"

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Схоже, американський репер Каньє Вест і дня не може прожити, не влаштувавши якогось скандалу. А останню його витівку вже кілька днів обговорюють у всьому світі. На тижні моди в Парижі Каньє з'явився перед публікою у світшоті чорного кольору з написом White Lives Matter ("Життя білих важливе"). Разом з ним була темношкіра політична активістка Кендіс Оуенс, одягнена в білий світшот із таким самим написом. Аналогічно були одягнені і кілька моделей Yeezy (бренд Каньє Веста), зокрема онука Боба Марлі — Села Луїз Марлі. Усі як один — темношкірі. Звідси питання — що це було?

"Чорне" повстання

Спробуємо розібратися. Отже, рух White Lives Matter кілька років тому став реакцією білих радикалів у різних країнах світу на громадський рух Вlack Lives Matter ("Життя чорних важливі"), який виступав за рівність всіх людей незалежно від кольору їх шкіри. Нагадаємо, що BLM, починаючи з 2013 року, активно бореться за права темношкірих. Зазвичай цей рух голосно заявляє про себе, коли у США відбувається черговий резонансний інцидент на расовому підґрунті.

[ + – ] Після вбивства Джорджа Флойда "чорна" Америка збунтувалася Фото: eminem.pro

Апогеєм цього руху став 2020 рік, коли в Міннеаполісі білий поліцейський Дерек Шовін ненавмисно позбавив життя афроамериканця Джорджа Флойда. Разом із напарниками він повалив Флойда на асфальт і коліном уперся у його шию, утримуючи його в такому положенні кілька хвилин. Джордж кілька разів прохрипів "Я не можу дихати", а потім помер від асфіксії (задухи). І хоча чотирьох поліцейських було звільнено наступного дня, а пізніше заарештовано, "чорна" Америка буквально повстала!

По всій країні прокотилася хвиля протестів (до речі, наймасовіших в історії США), у яких взяло участь від 15 до 26 млн осіб, переважно афроамериканців. Найчастіше це були мирні акції, але також були зафіксовані сутички з поліцією, пограбування, підпали автомобілів а також акти вандалізму.

[ + – ] Ті самі скандальні світшоти

Важко бути білим

Біле населення здебільшого було серйозно стривожене. Багато хто з переляку на колінах вибачався у афроамериканців, що протестували, але чимало було й сміливців, які були готові зі зброєю в руках відбиватися від темношкірих співгромадян. Дякувати Богу, до серйозного кровопролиття не дійшло, але позиції BLM настільки посилилися, що по всьому світу прокотилися антирасистські акції. Під час яких ми часто бачили ті самі вибачення білих на колінах перед вихідцями з Африки, Навіть білих спортсменів зобов'язували перед початком змагань схиляти коліна перед суперниками з іншим кольором шкіри. Хоча багато хто відмовлявся, задаючись цілком резонним питанням: "Я їх не ображав і не утискував — за що мені вибачатися?"

На тлі зростаючого впливу руху BLM з'явилося кілька контррухів, зокрема і White Lives Matter, який відстоює права громадян з білим кольором шкіри, що піддаються дискримінації з боку кольорових. Масштаби їхньої діяльності набагато скромніші, ніж у BLM, проте афроамериканці все одно недолюблюють учасників цього руху і називають їх закамуфльованими "расистами".

[ + – ] А ще Каньє хизувався в такому одязі. Ye – це його справжнє ім'я

Перейшов "червону лінію"

Тепер зрозуміліше, в яку неприємну історію потрапив Каньє Вест зі своїм перфоменсом у Парижі. Кумир "чорної" Америки — і раптом підтримав рух за права білих! Не смертний гріх, але багато шанувальників репера розлютилися не на жарт. Один із них, син кіонактера Вілла Сміта — Джейден — на знак протесту залишив зал, де проходив скандальний показ, і заявив, що Каньє більше не має серйозної молодіжної підтримки. Буквально за день-два хвилі критики на адресу Веста перетворилися на справжнє цунамі.

А Каньє вирішив йти далі за принципом "горить будинок — то хай і сарай згорить". Незабаром після скандального показу він зробив провокаційний пост в Instagram, в якій написав: "Всі знають, що Вlack Lives Matter було аферою, але з цим покінчено. Не дякуйте". Щоправда, за кілька годин Вест видалив цей пост, але багато його підписників встигли прочитати послання. Адже репер у Парижі не лише своїх побратимів за кольором шкіри образив, але ще й у католиків усього світу викликав подив. Адже на тому самому скандальному світшоті з написом White Lives Matter (на спині) було ще зображення Папи Римського Івана Павла II (на грудях) і фраза іспанською мовою Seguiremos tu ejemplo ("Ми наслідуємо твій приклад").

[ + – ] Тепер шанувальників у репера помітно поменшало

Каньє Вест поки не дозрів коментувати свої останні витівки. Натомість він нападає в соцмережах, наприклад, на шеф-редактора видання Vogue Габріелу Карефа-Джонсон, яка назвала його поведінку в Парижі "невиправданою". Огризається Каньє і критику з боку інших знаменитостей. Таке враження, що він вирішив посваритися з усім світом і спалити всі мости. Такий собі один у полі воїн. Вест вже втратив мільйони шанувальників у всьому світі. І це всього за один день! Скоро кількість людей, які зневажають і ненавидять Каньє, значно перевищить кількість його шанувальників. Як кажуть, він дострибався, перейшов "червоні лінії". Сам винен.

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