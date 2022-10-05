"Жизни белых важны". Как развивается масштабный скандал вокруг Канье Уэста

Рэпер-скандалист назвал движение Black Lives Matter "аферойʼ

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Похоже, американский рэпер Канье Уэст и дня не может прожить, не устроив какой-нибудь скандал. А последнюю его выходку уже несколько дней обсуждают во всем мире. На неделе моды в Париже Канье предстал перед публикой в свитшоте черного цвета с надписью White Lives Matter ("Жизни белых важны"). Вместе с ним была темнокожая политическая активистка Кэндис Оуэнс, облаченная в белый свитшот с такой же надписью. Аналогично были одеты и несколько моделей Yeezy (бренд Канье Уэста), в том числе внучка Боба Марли – Села Луиз Марли. Все как один – темнокожие. Отсюда вопрос – что это было вообще?

"Черное" восстание

Попробуем разобраться. Итак, движение White Lives Matter пару лет назад стало ответной реакцией белых радикалов в разных странах мира на общественное движение Вlack Lives Matter ("Жизни черных важны"), которое выступало за равенство всех людей независимо от цвета их кожи. Напомним, что BLM, начиная с 2013 года, активно борется за права темнокожих. Как правило, это движение громко заявляет о себе, когда в США происходит очередной резонансный инцидент на расовой почве.

[ + – ] После убийства Джорджа Флойда "черная" Америка взбунтовалась Фото: eminem.pro

Апогеем этого движения стал 2020 год, когда в Миннеаполисе белый полицейский Дерек Шовин непреднамеренно лишил жизни афроамериканца Джорджа Флойда. Вместе с напарниками он повалил Флойда на асфальт и коленом уперся в его шею, удерживая его в таком положении несколько минут. Джордж несколько раз прохрипел "Я не могу дышать", а затем скончался от асфиксии (удушья). И хотя четыре полицейский были уволены на следующий день, а позднее арестованы, "черная" Америка буквально восстала!

По всей стране прокатилась волна протестов (кстати, самых массовых в истории США), в которых приняло участие от 15 до 26 млн человек, в основном афроамериканцев. В большинстве случаев это были мирные акции, но также были зафиксированы стычки с полицией, грабежи, поджоги автомобилей и акты вандализма.

[ + – ] Те самые скандальные свитшоты

Трудно быть белым

Белое население в основной своей массе было серьезно встревожено. Многие с перепугу на коленях просили прощения у протестующих афроамериканцев, но немало было и смельчаков, которые были готовы с оружием в руках отбиваться от темнокожих сограждан. Слава Богу, до серьезного кровопролития не дошло, но позиции BLM настолько усилились, что по всему миру прокатились антирасистские акции. В рамках которых мы часто видели все те же извинения белых на коленях перед выходцами из Африки, Даже белых спортсменов обязывали перед началом соревнований преклонять колени перед соперниками с другим цветом кожи. Хотя многие отказывались, задаваясь вполне резонным вопросом: "Я их не обижал и не притеснял – за что мне извиняться?"

На фоне растущего влияния движения BLM появилось несколько контрдвижений, в том числе и White Lives Matter, которое отстаивает права граждан с белым цветом кожи, подвергаемых дискриминации со стороны "цветных". Масштабы их деятельности намного более скромные, чем у BLM, однако афроамериканцы все равно недолюбливают участников этого движения и называют их закамуфлированными "расистами".

[ + – ] А еще Канье щеголял в такой одежде. Ye – это его настоящее имя

Перешел "красную линию"

Теперь более понятно, в какую неприятную историю вляпался Канье Уэст со своим перфоменсом в Париже. Кумир "черной" Америки – и вдруг поддержал движение за права белых! Не смертный грех, но многие поклонники рэпера разозлились не на шутку. Один из них, сын кионактера Уилла Смита – Джейден – в знак протеста покинул зал, где проходил скандальный показ, и заявил, что у Канье больше нет серьезной молодежной поддержки. Буквально за день-два волны критики в адрес Уэста превратились в настоящее цунами.

А Канье решил идти дальше по принципу "горит дом – так пусть и сарай сгорит". Вскоре после скандального показа он сделал провокационный пост в Instagram, в котором написал: "Все знают, что Вlack Lives Matter было аферой, но с этим покончено. Не благодарите". Правда, через несколько часов Уэст удалил этот пост, но многие его подписчики успели прочесть послание. А ведь рэпер в Париже не только своих собратьев по цвету кожи крепко обидел, но еще и у католиков всего мира вызвал недоумение. Ведь на том самом скандальном свитшоте с надписью White Lives Matter (на спине) было еще изображение Папы Римского Иоанна Павла II (на груди) и фраза на испанском языке Seguiremos tu ejemplo ("Мы ​​последуем твоему примеру").

[ + – ] Теперь поклонников у рэпера заметно поубавилось

Канье Уэст пока не созрел комментировать свои последние выходки. Вместо этого он нападает в соцсетях, к примеру, на шеф-редактора издания Vogue Габриэлу Карефа-Джонсон, которая назвала его поведение в Париже "неоправданным". Огрызается Канье и на критику со стороны других знаменитостей. Такое впечаление, что он решил рассориться со всем миром и сжечь все мосты. Такой себе один в поле воин. Уэст уже потерял миллионы поклонников по всему миру. И это всего-то за один день! Скоро количество людей, которые презирают и ненавидят Канье, значительно превысит число его почитателей. Как говорится, он допрыгался, перешел "красные линии". Сам виноват.

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