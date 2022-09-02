Канье Уэст показал личную переписку с Ким Кардашьян (фото)

Мужчина настаивает на переводе их детей в другую школу.

45-летний американский рэпер Канье Уэст выставил личную переписку со своей бывшей женой Ким Кардашьян. На Instagram-странице музыкант поделился архивными сообщениями.

Как стало известно из скриншотов Канье Уэста, он настаивал на личной встрече с экс-возлюбленной и мамой его детей. Рэпер считал, что бизнес-леди взяла на себя ответственность за выбор их детей в школе. Они учатся в частной подготовительной школе Лос-Анджелеса. Однако отец выступил против этого решения. По его мнению, дети должны посещать его частную школу Donda Academy.

Заведение носит религиозный характер и названо в честь покойной матери Уэста Донды. Оно также расположено в Лос-Анджелесе, однако там обучение сопровождается христианскими обрядами, а "студенты растут в своей вере в ежедневном богослужении".

"Бог любит нас", — подписал публикацию рэпер. Однако впоследствии удалил ее.

[ + – ] Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: Getty Images

В частности, бывший муж Кардашьян вспомнил нынешних и экс-партнеров сестер Ким. Канье назвал Тристана Томпсона, Скотта Дисика и Трэвиса Скотта "донорами" и признался, что зависим от порнографии.

"Голливуд — гигантский бордель, порнография уничтожила мою семью", — отметил отец детей Ким Кардашьян.

[ + – ] Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

Ким Кардашьян и Канье Уэст уже официально разведены, несмотря на то, что процесс расторжения брака длился около года. Впервые о расколе в звездной семье стало известно в начале 2021. После этого у американского рэпера был ряд романов с известными моделями. Тем временем 41-летняя Ким девять месяцев встречалась с комиком и ловеласом Голливуда Питом Дэвидсоном. Недавно стало известно и об их расставании.

Отметим, что от союза Канье и Ким подрастают четверо детей — Псалм, Сайнт, Чикаго и Норт.

Напомним, Ким Кардашьян уже готова к новым романтическим отношениям.

Также Фокус писал о вероятности примирения Канье Уэста и Ким Кардашьян.