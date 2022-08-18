Инсайдеры рассказали, вернется ли Ким Кардашьян к Канье Уэсту

Накануне знаменитость разошлась со своим бойфрендом, так что шансы бывшего мужа повысились.

Накануне стало известно, вернется ли Ким Кардашьян к своему бывшему мужу, американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом пишет Hollywood Life.

Поскольку накануне теледива разошлась со своим бойфрендом, комиком Питом Дэвидсоном, в Сети активно начали говорить о возможном воссоединении бывших супругов. Однако инсайдеры, близкие к знаменитостям, говорят совершенно обратное.

"Ким очень рада за Канье, что он знакомится с новыми девушками и ходит на свидания. Однако, если быть честным, то она беспокоится, что разрыв с Дэвидсоном ее бывший муж рассматривает как еще один шанс. Ким четко убеждена, что она никогда в жизни не вернется к нему", — утверждает источник.

[ + – ] Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Getty Images

В частности, известно, что 41-летняя американская теледива решила бросила Пита Дэвидсона из-за того, что он слишком быстро развивал их отношения и уже хотел заключать брак. Ким считает такой поступок необдуманным.

С Канье Уэстом бизнесвумен официально разошлась только в 2022, однако об их разрыве стало известно еще годом ранее. После расставания с музыкантом у Кардашьян были практически одни отношения. С Питом Дэвидсоном она встречалась почти 9 месяцев и неоднократно выходила с ним на публику как пара.

Тем временем Канье Уэст сменил нескольких девушек. В частности, это были известные модели и актрисы. Некоторые из них очень похожи на его бывшую жену и мать детей (а их у бывших супругов четверо).

[ + – ] Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Apple Music

Напомним, Ким Кардашьян разошлась с Питом Дэвидсоном после девяти месяцев романтических отношений.

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