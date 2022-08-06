Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались

Романтические отношения знаменитостей продолжались девять месяцев

По информазии зарубежных таблоидов, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон закончили свои романтические отношения. Об этом пишет Daily Mail. При этом, официальной причиной разрыва стало "несоответствие графиков и отношения на расстоянии". Пит долгое время живет в Австралии, где работает над съемками своей картины "Волшебники!" Ким навещала его на материке в июле 2022 и они романтично проводили время вместе.

[ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон на красной дорожке Фото: kimkardashian

Отмечается, что знаменитости решили разойтись тихо и остаться друзьями. Источники сообщили, что у пары все еще "много любви и уважения друг к другу".

Ранее Фокус сообщал, что 41-летняя светская львица Ким Кардашьян на своей странице в Instagram поделилась серией фотографий, на которых изображена рядом с 28-летним возлюбленным, комиком Питом Дэвидсоном.

Также, ранее Фокус писал, что 41-летняя теледива Ким Кардашьян и ее новый бойфренд Пит Дэвидсон вышли на красную дорожку как пара.