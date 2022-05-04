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Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон вышли на красную дорожку как пара (фото)

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Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон на красной дорожке, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон встречаются
Фото: kimkardashian | Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Ранее влюбленные дебютировали на официальном мероприятии как пара.

41-летняя теледива Ким Кардашьян и ее новый бойфренд Пит Дэвидсон вышли на красную дорожку как пара. Об этом пишет The Cut.

Звездная пара посетила ужин корреспондентов в Белом доме в Вашингтоне.

Для официального выхода со своим молодым возлюбленным Ким выбрала серебристое платье от Balenciaga с голыми руками и высоким горлом. Ее волосы спадали на плечи легкими локонами.

Спутник знаменитости продемонстрировал черный классический костюм Prada и черно-белые Vans Old Skool.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Как известно, к паре на этом мероприятии было приковано огромное внимания. А теледива и ее бойфренд не отходили друг от друга ни на секунду.

"Несмотря на то, что Ким и Пит часто сопровождают друг друга на мероприятиях в последнее время, в Вашингтоне был их первый официальный выход. Звездная пара могла бы сделать это на Met Gala, но им не нужно делать из этого шоу", — отметил инсайдер, близок к семье Кардашьян.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон в Вашингтоне

Напомним, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон встречаются около полугода. Они познакомились на телешоу, где сразу и поцеловались. Роман между теледивой и известным ловеласом Голливуда начал стремительно развиваться, а недавно пара дебютировала на красной дорожке как пара.

Также Фокус писал о том, что в свое время Ким Кардашьян отказалась от использования нижнего белья.