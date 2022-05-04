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Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон вийшли на червону доріжку як пара (фото)

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Кім Кардаш‘ян і Піт Девідсон, Кім Кардаш‘ян і Піт Девідсон на червоній доріжці, Кім Кардаш‘ян і Піт Девідсон зустрічаються
Фото: kimkardashian | Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон

Раніше закохані вже дебютували на офіційному заході як пара.

41-річна теледіва Кім Кардаш‘ян та її новий бойфренд Піт Девідсон вийшли на червону доріжку як пара. Про це пише The Cut.

Зіркова пара відвідала вечерю кореспондентів у Білому домі у Вашингтоні.

Для офіційного виходу зі своїм молодим коханим Кім обрала сріблясту сукню від Balenciaga з голими руками та високим горлом. Її волосся спадало на плечі легкими локонами.

Супутник знаменитості продемонстрував чорний класичний костюм Prada та чорно-білі Vans Old Skool.

Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон

Як відомо, до пари на цьому заході було прикуто найбільше уваги. А Кім і Піт не відходили одне від одного ні на секунду.

"Попри те, що Кім і Піт часто супроводжують одне одного на заходах останнім часом, у Вашингтоні був їхній перший офіційний вихід. Зіркова пара могла б зробити це на Met Gala, але їм не потрібно робити з цього шоу", — зазначив інсайдер, близький до родини Кардаш'ян.

Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон у Вашингтоні

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон зустрічаються приблизно півроку. Вони познайомилися на телешоу, де одразу ж і поцілувалися. Роман між теледівою та відомим ловеласом Голлівуду почав стрімко розвиватися, а нещодавно пара дебютувала на червоній доріжці як пара.

Також Фокус писав про те, що свого часу Кім Кардаш'ян відмовилася від використання спідньої білизни.