Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон дебютували на червоній доріжці як пара (фото)
Це перший офіційний вихід пари.
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Напередодні американська модель та бізнесвумен Кім Кардаш'ян вийшла на червону доріжку зі своїм новим бойфрендом, стендапером Пітом Девідсоном. Про це пише People.
Дебют пари відбувся в межах прем'єри шоу The Kardashians в Лос-Анджелесі. На 41-річній Кім була срібляста приталена сукня з глибоким декольте, що підкреслила фігуру моделі. До образу вона додала масивні аксесуари, а волосся зібрала в пучок. Супутник теледіви обрав для виходу білу футболку, чорний костюм та сонцезахисні окуляри. Закохані трималися за руки.
Зазначимо, що пара підтвердила свої романтичні стосунки в листопаді 2021 року. А нещодавно Кім Кардаш'ян стала повністю юридично вільною, адже довгий час тягнувся процес розлучення з її колишнім чоловіком, репером Каньє Вестом.
Також на заході був присутній майже весь клан Кардаш'ян — Хлої, Кортні зі своїм нареченим Тревісом Баркером та інші знаменитості.
Раніше повідомлялося, що 41-річна Кім та її 28-річний бойфренд вперше разом вийдуть на червону доріжку під час щорічного балу Інституту костюму Met Gala у травні 2022. Проте, як відомо, це вже сталося раніше.
Нагадаємо, старша сестра Кім, Кортні, таємно одружилася зі своїм коханим Тревісом Баркером зразу після офіційної церемонії нагородження премією "Греммі-2022". Проте згодом стало відомо, що це була лише вечірка для друзів, а справжня церемонія одруження планується ближче до кінця 2022 року.