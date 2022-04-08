Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон дебютували на червоній доріжці як пара (фото)

Це перший офіційний вихід пари.

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Напередодні американська модель та бізнесвумен Кім Кардаш'ян вийшла на червону доріжку зі своїм новим бойфрендом, стендапером Пітом Девідсоном. Про це пише People.

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Дебют пари відбувся в межах прем'єри шоу The Kardashians в Лос-Анджелесі. На 41-річній Кім була срібляста приталена сукня з глибоким декольте, що підкреслила фігуру моделі. До образу вона додала масивні аксесуари, а волосся зібрала в пучок. Супутник теледіви обрав для виходу білу футболку, чорний костюм та сонцезахисні окуляри. Закохані трималися за руки.

[ + – ] Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон на червоній доріжці в Лос-Анджелесі

Зазначимо, що пара підтвердила свої романтичні стосунки в листопаді 2021 року. А нещодавно Кім Кардаш'ян стала повністю юридично вільною, адже довгий час тягнувся процес розлучення з її колишнім чоловіком, репером Каньє Вестом.

Також на заході був присутній майже весь клан Кардаш'ян — Хлої, Кортні зі своїм нареченим Тревісом Баркером та інші знаменитості.

Раніше повідомлялося, що 41-річна Кім та її 28-річний бойфренд вперше разом вийдуть на червону доріжку під час щорічного балу Інституту костюму Met Gala у травні 2022. Проте, як відомо, це вже сталося раніше.

Нагадаємо, старша сестра Кім, Кортні, таємно одружилася зі своїм коханим Тревісом Баркером зразу після офіційної церемонії нагородження премією "Греммі-2022". Проте згодом стало відомо, що це була лише вечірка для друзів, а справжня церемонія одруження планується ближче до кінця 2022 року.