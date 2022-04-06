Кардаш'ян таємно одружилась з Тревісом Баркером

У пари вже було свідоцтво про одруження.

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Старша з клану Кардаш'ян, 42-річна Кортні вийшла заміж за свого коханого, музиканта Тревіса Баркера. Про це повідомляє TMZ.

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Кортні та Тревіс обмінялися каблучками одразу після церемонії нагородження "Греммі-2022" у Лас-Вегасі в ніч із 3 на 4 квітня.

Відомо, що в пари вже було свідоцтво про одруження, а серед зіркових друзів вони вирішили провести невеличку церемонію в цей день. Зазначається, що молодят, як завдено в Лас-Вегасі, вінчав переодягнутий Елвіс Преслі. Проте фото та відео з торжества наразі в мережі немає, оскільки охорона забезпечила селебриті приватність вечірки.

[ + – ] Пара заручилася в жовтні 2021 року

Зазначимо, що модель та барабанщик гурту Blink-182 заручилися в жовтні 2021 року в готелі в Монтесіто на березі моря. Вони планували знімати своє сімейне життя на камеру та демонструвати його широкій публіці, як це завжди було прийнято в сімействі Кардаш'ян-Дженнер.

Наразі ж ширяться чутки про вагітність Кортні, оскільки вона прийшла на церемонію нагородження "Греммі" у приталеному костюмі, через що її прихильники побачили округлений живіт.

Наразі в старшої Кардаш'ян від першого шлюбу з бізнесменом Скоттом Дісіком зростає троє дітей.

[ + – ] Приталений образ Кортні та округлений живіт спричинили чутки про її вагітність Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер з'явилися на публіці в парних образах.

Також Фокус писав про очікувані весілля старшого сина Бекхемів Брукліна з донькою американського мільярдера Пельца, та акторки Меган Фокс з її бойфрендом Колсоном Бейкером.