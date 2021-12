Кортні Кардаш'ян із супутником у парних образах потрапили в об"єктиви папараці

Пара доволі гармонійно виглядає разом

42-річна Кортні Мері Кардаш'ян не вперше потрапляє в об'єктиви папараці разом зі своїм нареченим 46-річним барабанщиком гурту Blink-182 Тревісом Баркером. Цього разу пару помітили в схожих образах.

На фотомоделі, відомій, перш за все, участю зі своєю сім'єю в реаліті-шоу "Родина Кардаш'ян" (англ. Keeping Up with the Kardashians), було всього лише об'ємне худі з надписом Rammstein (назва відомого рок-гурту), до якого вона додала чоботи на високій танкетці від Naked Wolfe. Доповнили закохані свої total black образи окулярами і виглядали при цьому як справжня пара рок-музикантів.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян разом зі своїм коханим Тревісом Баркером у парних образах

Зазначимо, що Кортні та Тревіс планують знімати своє сімейне життя на камеру та демонструвати його широкій публіці, як це завжди було прийнято в сімействі Кардаш'ян-Дженнер, що й зробило їх популярними на весь світ.

Варто нагадати, що 17 жовтня 2021 року Кортні та Тревіс заручилися. Урочиста подія відбулася в готелі в Монтесіто на березі моря. Тому, судячи з усього, найближчим часом очікується грандіозне весілля.

Раніше ми повідомляли, що Меган Фокс разом Кортні Кардаш'ян у вересні 2021 року знялися у відвертій фотосесії для рекламної кампанії бренду спідньої білизни та домашнього одягу сестри Кортні Кім Кардаш'ян.

[ + – ] Відверта фотосесія Меган Фокс та Кортні Кардаш'ян

Нагадаємо, навколо особистого життя відомої сестри Кортні Кім Кардаш'ян киплять наразі купа чуток на домислів. Вона подала на розлучення зі своїм чоловіком репером Каньє Вестом минулої зими. Згодом у ЗМІ активно заговорили про роман Кім та гумориста Піта Девідсона. Проте нещодавно Кім та Каньє знову разом з'явилися на публіці.