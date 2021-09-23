Меган Фокс і Кортні Кардаш'ян знялися топлес для реклами бренду нижньої білизни

Кадри вийшли гранично відвертими та провокаційними, а обидві моделі залишилися задоволені виконаною роботою.

36-річна багатодітна матір Меган Фокс разом із 40-річною Кортні Кардаш'ян знялися у відвертій рекламі для бренду нижньої білизни та домашнього одягу Кім Кардаш'ян SKIMS. Кадрами ефектної фотосесії бізнесвумен поділилася на своїй сторінці в Instagram, а також в акаунті компанії.

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На кількох знімках моделі позують топлес, прикриваючи груди руками, і в тонких чорних трусиках із нової колекції Skims Cotton. На інших знімках пара чуттєво відкушує одне й те ж яблуко і пригощає одна одну вишнями.

"Мені подобається, що SKIMS дійсно розуміє, що жінки хочуть носити і що вони хочуть почуватися сексуальними, впевненими та сильними. Мені сподобалося брати участь у цій кампанії з Кортні, нам було так весело зніматися разом", — прокоментувала зйомки Меган Фокс.

Вона також опублікувала кілька кадрів у соцмережі.

"Корт, вічності недостатньо Ласкаво просимо на SKIMS Cotton Shoot — захоплюючий досвід @skims", — підписала пост із фото актриса.

Як зазначається в описі нової бавовняної колекції бренду Кім Кардаш'ян, вона включає в себе бюстгальтери без кісточок, бюстгальтери на кісточках, нижню білизну, футболки й майки за ціною від $16 до $68.

Кортні та Меган не тільки разом позують у рекламі, а й дружать. Приводом для зближення стало те, що обидві зустрічаються з рокерами. Кортні й барабанщик Blink-182 Тревіс Баркер навіть провели один зі своїх перших публічних виступів у парі з Фокс і її кавалером Machine Gun Kelly в березні на турнірі UFC 260.

Нещодавно Фокс поділилася знімком, зробленим під час Met Galа, де вона вразила присутніх своєю "голою" сукнею. Дівчата позують у чоловічому туалеті.

У цілому ж зірка "Трансформерів" останнім часом часто дивує публіку вельми відвертими образами, з'являючись на публіці напівголою або в ультракоротких сукнях і спідницях.